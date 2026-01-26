Ingresar
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo: ¿Por cuánto tiempo firmará?

El delantero llega libre tras su salida de Racing y en las próximas horas se realizará la revisión médica para sellar su vínculo con el club de Boedo.

Hoy 14:05

San Lorenzo cerró un refuerzo de impacto de cara a la temporada 2026: Luciano Vietto llegará al club en condición de libre, luego de desvincularse de Racing. El acuerdo ya está sellado y solo restan detalles formales para su oficialización.

El delantero firmará un contrato por un año, con un vínculo basado en objetivos deportivos. En las próximas horas se realizará la revisión médica y, si no surgen contratiempos, será presentado oficialmente para sumarse de inmediato al plantel.

Vietto dejó La Academia tras un segundo ciclo con rendimientos irregulares y algunas diferencias con el entrenador Gustavo Costas. En esta etapa disputó 39 partidos y convirtió ocho goles, aunque una pubalgia lo condicionó físicamente durante varios pasajes de la temporada y le impidió tener continuidad.

Para el Ciclón, su incorporación representa un salto de jerarquía sin costo de transferencia, en un mercado en el que la dirigencia se mueve con prudencia debido a la delicada situación económica del club.

Con experiencia en el fútbol europeo y recorrido internacional, Vietto aparece como una pieza clave para potenciar el ataque y aportar peso ofensivo en un equipo que necesita mayor contundencia. Superados los estudios médicos, quedará a disposición del cuerpo técnico para comenzar a trabajar junto al grupo.

