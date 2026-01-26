Sorpresa en Ushuaia por el aterrizaje de un avión militar de EE.UU. que transporataba congresistas

La llegada de un Boeing de la Fuerza Aérea generó especulaciones, ante la ausencia de comunicación oficial y en pleno contexto de intervención del puerto local.

Hoy 15:09

Congresistas de los Estados Unidos viajaron a Ushuaia en las últimas horas y, al parecer, por razones de Seguridad, según afirmaron fuentes oficiales, lo hicieron en un avión de la fuerza aérea de su país, que se utiliza para traslado militar.

La delegación es bipartidaria. Son miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE. UU. que llegaron al país como parte de la estrecha alianza entre el presidente Javier Milei y quien es para él su más estrecho aliado, Donald Trump.

De acuerdo a la oficina de prensa de la Embajada que conduce hoy Peter Lamelas, la visita “incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.”

La misión es civil y no tiene uso alguno de las emblemáticas instalaciones militares de Ushuaia. Pero el porte de la aeronave, un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) que venía de la Base Andrews, cerca de Washington, vía San Juan de Puerto Rico y aterrizó el sábado 24 en Aeroparque para seguir viaje a Ushuaia disparó todo tipo de especulaciones, en medio de un clima de alta sensibilidad local.

Ocurre que, por un lado, la visita, que no es la primera en su tipo en absoluto, se produjo al mismo tiempo que la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno de Javier Milei, lo que mantiene muy sensibilizados los ánimos locales. Forma parte, además, del enfrentamiento entre la administración libertaria y el gobierno kirchnerista opositor de Gustavo Melella. El titular de la AGN Iñaki Arreseygor la justificó días atrás en A24 denunciando desvíos en la administración local de ese puerto por U$S 6.000 millones. Los fueguinos lo niegan.

Por otra parte, si bien el presidente Milei ante la negativa K de aprobarle la entrada y salida de tropas y los ejercicios combinados en el Senado viene recurriendo a decretos de necesidad y urgencia para aprobar algunos, no se había informado de presencia militar actual en Ushuaia.

En todas las oficinas del Gobierno afirmaron que era la Cancillería la que debía dar respuestas. Nadie respondió a las preguntas de la prensa sobre semejante aeronave militar por lo que las redes sociales y los diarios locales lo vincularon a todo tipo de hechos, ninguno comprobado: que forma parte de una “supuesta” concesión de Milei a Trump, que tiene que ver con el recientemente creado Consejo de la Paz. O que es para enfrentar a los chinos. Pero tampoco el gobierno de Melella informó sobre los visitantes y las fotos del avión en el aeropuerto local fueron difundidas por el kirchnerismo local.

Fuentes en el Ministero de Defensa también destacaron que se trataba de una misión de congresistas, y que no tenía que ver con asuntos militares específicos. Pero los nombres de los mismos no se hicieron trascender, señalaron, por "razones de seguridad".





Lamelas, representante de la Administración Trump, mantiene una activa agenda en la Argentina. No se descarta que esté con los congresistas en Ushuaia, aunque Clarín no lo pudo saber.

La semana pasada, el embajador anunció que Estados Unidos había donado U$S 70.000 a la Argentina “para fortalecer la respuesta a los incendios forestales en la provincia de Chubut”. Esta donación, según informaron, se destinó a fortalecer a los equipos específicos solicitados por la Agencia Federal de Emergencias, e incluye U$S 45.000 en equipamiento contra incendios como mangueras, lanzas y boquillas, y U$S 25.000 en equipos de comunicación, entre ellos radios y radios especializadas para comunicaciones con aeronaves.

Meses atrás, el gobierno estadounidense había entregado un centro de atención a emergencias en Neuquén que fue por U$S 2.3 millones.

La última donación, anunciada por Lamelas, fue realizada por el Departamento de Guerra, de Pete Hegseth y el Departamento de Estado, de Marco Rubio.

El último domingo se volvieron a conocer nuevas palabras del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, pieza clave en la ayuda política y financiera del gobierno de Trump a la administración de Milei, a quien consideró un hombre que pasó de ser "un gran candidato", "un gran pensador", a convertirse en "un político maduro y genial”. Y dijo: “La Argentina se ha convertido en la pieza clave de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”, y subrayó el rol del país en el marco de un escenario regional de cambio de alianzas.