Mitre comenzó una nueva semana de entrenamientos e intensifica su preparación

El Aurinegro quiere llegar de la mejor manera al arranque de la Primera Nacional.

Hoy 16:25

Mitre comenzó una nueva semana de trabajos con la mira puesta en el inicio de la temporada oficial, que lo tendrá debutando ante All Boys en Floresta. El Aurinegro continúa con su preparación, enfocado en llegar de la mejor manera al estreno competitivo.

En la mañana de este lunes, el plantel profesional inició la semana con una jornada de entrenamiento que se desarrolló en un predio privado, dando continuidad a la planificación diagramada por el cuerpo técnico.

La actividad arrancó con trabajos físicos en el gimnasio, donde los futbolistas realizaron ejercicios de fuerza y acondicionamiento, utilizando distintos elementos. Las tareas estuvieron a cargo del preparador físico Maximiliano Laffite, quien apunta a seguir elevando la intensidad de la pretemporada.

Luego, el entrenamiento se trasladó al campo de juego, con Carlos Mayor al frente de los trabajos junto a sus colaboradores. Allí, el foco estuvo puesto en ejercicios con pelota, haciendo hincapié en aspectos técnicos y tácticos, fundamentales en esta etapa de preparación.

En paralelo, los arqueros cumplieron con una rutina específica de potencia y resistencia, trabajando de manera diferenciada bajo la conducción del entrenador Cristián Mazzón, reforzando conceptos propios del puesto.

De esta manera, Mitre continúa con su puesta a punto, sumando ritmo e intensidad en la pretemporada, mientras se acerca el esperado debut oficial ante All Boys, en el inicio de un nuevo desafío para el conjunto santiagueño.