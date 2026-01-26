Chelsea recupera a Anselmino de su cesión en el Borussia Dortmund

A seis meses de haberlo prestado, el club inglés cortó la cesión por la falta de continuidad del defensor argentino, afectado por lesiones.

Hoy 12:00

Chelsea tomó una decisión fuerte con Aaron Anselmino y resolvió cortar de manera anticipada su préstamo en Borussia Dortmund, debido a la falta de continuidad que tuvo el defensor argentino durante su estadía en Alemania. De esta manera, el zaguero estará disponible para el inicio de 2026 bajo la órbita del club londinense.

Más allá de que Anselmino mostró jerarquía cada vez que le tocó jugar, su paso por el fútbol alemán estuvo condicionado por una seguidilla de lesiones que le impidió sostener regularidad. Esa situación terminó siendo determinante tanto para el Dortmund como para el propio Chelsea, que evaluó el panorama y decidió revocar la cesión.

El defensor, vendido por Boca en 18 millones de dólares, había comenzado a ganarse el respeto en Alemania, pero no logró mantener ritmo de competencia. Los números reflejan esa preocupación: disputó 10 partidos, completó solo cuatro, sumó 585 minutos en total y se perdió 12 encuentros por lesión —siete consecutivos entre septiembre y octubre, y los últimos cinco entre diciembre y enero—. Además, fue suplente en otros cinco compromisos.

A pesar del contexto adverso, dejó señales positivas: convirtió un gol de cabeza ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga y aportó una asistencia frente a Villarreal en la Champions League. Incluso, sumó 21 minutos en el reciente 3-0 ante Unión Berlín, aunque en Dortmund ya no lo tenían en consideración para el cruce frente a Inter por el certamen europeo.

Con este escenario, la última palabra fue de Chelsea, que decidió finalizar el préstamo. Ahora, el plan inmediato podría incluir un acondicionamiento físico en Inglaterra y luego una nueva cesión a otro club europeo, aunque tampoco se descarta que Anselmino se quede a pelear un lugar dentro del proyecto por su potencial a futuro.