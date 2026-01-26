Ingresar
Durante el fin de semana las familias disfrutaron de Santiago es tu Río

Una multitud participó de las actividades que impulsaron desde el municipio de la Capital.

Hoy 17:53

El pasado fin de semana, el predio de Santiago es tu Río volvió a recibir a una multitud de familias y grupos de amigos que participaron de las variadas actividades que se desarrollan en el espacio recreativo de verano al aire libre.

Con un operativo especial de seguridad diseñado ante la crecida del Río Dulce, los vecinos se congregaron masivamente para disfrutar del encuentro, en un entorno custodiado por guardavidas y fuerzas de seguridad.

En esta oportunidad, hubo observaciones astronómicas a través de telescopios y otros artefactos específicos, bajo la coordinación y guía de especialistas en el cosmos y el espacio exterior.

También se realizaron deportes de arena, la tradicional feria de artesanos y emprendedores, shows de música en vivo, carpas tecnológicas con juegos de realidad virtual y clases de bailes, entre muchas otras atracciones.

