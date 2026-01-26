Vélez se lo dio vuelta a Talleres y volvió a festejar en el Torneo Apertura

El equipo de Guillermo Barros Schelotto se impuso por 2-1 sobre el elenco de Carlos Tevez en Liniers.

Hoy 20:05

Vélez venció 2 a 1 a Talleres en el Estadio José Amalfitani y mantuvo el puntaje ideal en el Torneo Apertura 2026, en un partido que lo tuvo como ganador gracias a su eficacia, frente a un rival que generó situaciones pero careció de contundencia.

Bajo altas temperaturas y con un desarrollo equilibrado, el primer tiempo mostró pocas ocasiones claras. La visita logró golpear primero a partir de una pelota detenida: tras un córner ejecutado por Giovanni Baroni, Augusto Schott ganó de cabeza en el área y puso el 1-0. Antes, el Fortín había desperdiciado una chance clara con un remate de Braian Romero.

En el complemento, el partido ganó en intensidad y ambición ofensiva. Vélez llegó al empate luego de un remate de Diego Valdés que se desvió de cabeza en Matías Catalán, y poco después pasó al frente con un tiro libre directo de Manuel Lanzini, que sorprendió al arquero Guido Herrera.

Con el marcador adverso, Talleres tuvo varias oportunidades para igualar, pero se encontró con la figura de Álvaro Montero, decisivo ante intentos de Valentín Depietri, Schott y Rick, este último en un mano a mano tras una precisa habilitación de Ronaldo Martínez.

La visita volvió a perdonar y el local no falló. A diez minutos del cierre, Joaquín García, en su regreso tras una prolongada lesión, capturó un rebote dentro del área y definió con potencia para sentenciar el resultado. Talleres evitó un penal en contra por intervención del VAR, pero no logró torcer la historia.

Con este triunfo, Vélez cerró otra victoria, sostuvo su arranque perfecto en el torneo y ratificó el buen momento futbolístico en el inicio del Apertura 2026.