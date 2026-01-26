Ingresar
Se realizará el corte de calle 3 de Febrero por reparación de cañería de agua

Operarios del municipio trabajarán en inmediaciones de Buenos Aires y Francisco Jacques.

Hoy 17:57

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital informa que el martes 27 de enero, se realizará el corte de calle 3 de Febrero entre Buenos Aires y Francisco Jacques, debido a trabajos de reparación de cañería de agua que llevará adelante la empresa distribuidora.

La medida se hará efectiva a partir de las 7 y se extenderá hasta concluidas las tareas de reconstrucción y mantenimiento.

