Milton Gerez y la pretemporada de Güemes: “Es una etapa que nos sirve mucho”

Güemes continúa con su preparación de cara a la temporada y el amistoso del sábado ante San Martín de Tucumán dejó sensaciones positivas en el plantel. Tras el encuentro, Milton Gerez analizó el momento del equipo, el proceso de adaptación y sus objetivos personales, destacando la importancia de esta etapa de trabajo.

“Es una etapa que nos sirve mucho para conocernos, es un grupo totalmente nuevo, así que estamos tratando de aprovechar de ese lado”, expresó el volante, remarcando el valor de los amistosos para afianzar la idea de juego. En ese sentido, agregó: “La verdad es que muy bien, el grupo de amistosos anteriores nos sirvió para conocernos, creo que hoy es un gran rival como San Martín”.

El mediocampista consideró que el equipo estuvo a la altura del desafío frente a un rival exigente. “Es bueno medirse con este equipo porque aparte son de la categoría, después nos toca enfrentarnos y es un grande de la categoría. Creo que estuvimos a la altura”, reiteró.

El volante aseguró sentirse bien en la pretemporada. “En lo personal muy bien, trato de aprovechar la pretemporada para ponerme bien desde lo físico, que es lo importante y es la etapa más dura que se mantiene durante el año, así que muy bien y contento”, afirmó.

Pensando en lo que viene, Gerez anticipó un torneo complejo y competitivo. “La categoría es muy difícil, muy peleada, tanto en ambas zonas. Creo que las dos zonas van a ser competitivas y hoy en día estamos trabajando para intentar meternos”, sostuvo.

Por último, el mediocampista se refirió a lo que le pide el entrenador dentro del campo de juego. “Muchos recorridos y vueltas que lo venía teniendo, llegar mucho al gol y terminar bien la jugada, sobre todo”.

Güemes continúa sumando rodaje y ajustando detalles, con la mira puesta en llegar de la mejor manera a un torneo que promete ser exigente desde el inicio.