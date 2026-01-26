En vivo: Huracán e Independiente Rivadavia chocan en Parque Patricios con el objetivo de sumar de a tres

El Globo y la Lepra mendocina se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Hoy 19:16

Huracán e Independiente Rivadavia se enfrentarán este martes desde las 20:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo buscará su primera victoria del campeonato en casa, mientras que la Lepra mendocina intentará ratificar su buen arranque tras un debut cargado de polémica.

