Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ENE 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Huracán e Independiente Rivadavia chocan en Parque Patricios con el objetivo de sumar de a tres

El Globo y la Lepra mendocina se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Hoy 19:16

Huracán e Independiente Rivadavia se enfrentarán este martes desde las 20:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo buscará su primera victoria del campeonato en casa, mientras que la Lepra mendocina intentará ratificar su buen arranque tras un debut cargado de polémica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza Club Atlético Huracán Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Crimen del Bº Centenario: enfrentamientos, pedido de dinero y una venganza fatal
  3. 3. Homicidio del barrio Centenario: buscan una familia para la perra que quedó desamparada por la detención de su dueño
  4. 4. Es oficial el aumento en las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero
  5. 5. Tal como estaba previsto, una fuerte lluvia cayó en Santiago del Estero: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de enero del 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT