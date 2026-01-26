Grabó a su amigo de 15 años abusando de perros y lo viralizó: investigan un aberrante caso

Un grave hecho de maltrato animal y abuso generó conmoción en las últimas horas en la localidad de La Matera, partido de Quilmes.

El caso salió a la luz cuando las imágenes comenzaron a circular en Facebook, dentro de grupos vecinales, lo que motivó la intervención de rescatistas y una denuncia formal ante la Justicia.

Una proteccionista de animales, Patricia Muñoz, fue una de las primeras en alertar sobre lo ocurrido. “Me entero porque subieron un video a un grupo del barrio. Es muy fuerte y, según lo que pudimos reconstruir, no sería la primera vez que sucede”, explicó.

De acuerdo a su testimonio, el material habría sido grabado “en broma” por un amigo del mismo adolescente y se viralizó rápidamente entre jóvenes, hasta que llegó a manos de un adulto que decidió compartirlo para denunciar la situación.

Con los pocos datos disponibles, Muñoz se presentó en una comisaría de la zona y radicó la denuncia, que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Quilmes. Al día siguiente, junto a otros rescatistas y grupos proteccionistas, se dirigió al domicilio para poner a salvo a los animales.

“Decidimos actuar de inmediato. Los tiempos de la Justicia no siempre son los de los animales, y no podían seguir en ese lugar”, sostuvo. Tras un operativo complejo, lograron retirar a los perros y trasladarlos a una veterinaria, donde los profesionales constataron signos compatibles con reiterados episodios de abuso.

La proteccionista también advirtió sobre la situación familiar en la vivienda y reclamó la intervención de organismos de Niñez y Familia. “Había un menor y una nena muy chica solos en la casa. Es un contexto muy preocupante”, señaló.

Este martes, Muñoz ampliará su declaración para aportar más información a la causa. “Es un caso muy duro. Hay otros animales del barrio que podrían haber pasado por lo mismo. Lo hago por ellos, porque no pueden hablar y necesitan que alguien los defienda”, concluyó.