Pullaro: “El garantismo es una ideología defendida por el kirchnerismo que le hizo daño al país”

Manifestó su apoyo a la Ley Penal Juvenil que impulsa la gestión de Javier Milei.

Hoy 20:05

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció este lunes a favor de una reforma del régimen penal juvenil tras ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón cometido por menores de edad.

En ese marco, respaldó el anuncio del Gobierno de Javier Milei de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó Pullaro y agregó: ”Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”.

Al mismo tiempo, cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años las políticas penales del país: “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina", señaló el gobernador a través de un comunicado.

"Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”, insistió.

El Gobierno define la estrategia para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil que debatirá con la oposición para avanzar en la conquista de las voluntades que necesita para aprobar el proyecto.