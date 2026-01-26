Se terminó el misterio: Ángela Torres confirmó su romance con Marcos Giles y contó cómo nació el amor

Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que están en pareja y revelaron cómo la complicidad en Luzu TV se transformó en una historia de amor real. La cantante habló de sus sentimientos y sorprendió con detalles íntimos del romance.

Después de meses de rumores, miradas cómplices al aire y un “shippeo” que se volvió viral en redes sociales, Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación y confirmaron oficialmente que están en pareja. La revelación la hicieron en una transmisión íntima por YouTube, donde compartieron detalles del vínculo que nació en Luzu TV y terminó convirtiéndose en una historia de amor real.

La cantante y actriz contó que sintió una conexión especial desde el primer encuentro. “Yo sabía que algo iba a pasar desde el primer día”, aseguró, al recordar las primeras participaciones juntos. Incluso reveló que salía de los programas con dolor en los cachetes de tanto reírse, una señal clara de que algo distinto estaba creciendo.

Del otro lado, Marcos Giles admitió que al principio creyó que todo formaba parte del show. “Yo estaba convencido de que para vos era una joda, que era solo un chiste”, explicó. Sin embargo, todo cambió cuando Ángela fue directa: “Te la seguía porque me gustabas”.

Pese a la atracción, Torres remarcó que eligió avanzar con cautela. Venía de una separación reciente y necesitaba cuidarse emocionalmente. “Siempre te dije que si iba a pasar algo, tenía que nacer de vos. Yo no iba a forzar nada. Si se daba, que sea el universo”, expresó. Y fue aún más clara: “No puedo andar entregándole mi corazón a cualquiera”.

Uno de los datos que más sorprendió fue la historia que la artista había subido a su Instagram, solo visible para Mejores Amigos, donde ya dejaba ver la intensidad de sus sentimientos. En esa publicación aparecía junto a Giles con una frase contundente: “Me enamoré, quiero una familia con él”, aunque todavía no estaban oficialmente en pareja.

Por su parte, el exfutbolista reveló que siempre se sintió atraído por Ángela, pero que terminó de enamorarse en un momento muy especial: cuando ella le cantó. “Ahí me cayó la ficha, fue mucho”, confesó. Ella también destacó cómo, con el paso de los programas, empezó a aparecer algo más genuino: “Me diste ternura y se te fue escapando lo real”.

De esta manera, lo que comenzó como una química divertida frente a cámara se transformó en un romance confirmado que hoy ambos viven sin ocultarlo. El ship de Luzu se hizo realidad y ya es una de las parejas del momento en el mundo del espectáculo.