Sarmiento suma experiencia para la defensa y el mediocampo: llega Marcos Sánchez

El experimentado jugador se convirtió en el flamante refuerzo del Profe proveniente de Mitre.

Hoy 22:02

Sarmiento de La Banda continúa reforzándose de cara a la nueva temporada y en las últimas horas anunció la incorporación del defensor Marcos Sánchez, futbolista experimentado y de perfil polifuncional, que llega para potenciar el plantel del elenco bandeño.

El jugador viene de disputar la pasada temporada en Mitre, donde sumó rodaje y continuidad, y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Ferro, Gimnasia de Jujuy, Central Córdoba, Güemes, Villa Dálmine, All Boys y el propio Aurinegro, lo que lo convierte en una pieza con recorrido y experiencia.

La confirmación se dio a través de las redes oficiales del club, donde Sarmiento le dio la bienvenida con un mensaje claro: “Bienvenido a Sarmiento Marcos!!!!”, celebrando así la llegada de un futbolista que puede desempeñarse tanto en la defensa como en el mediocampo.

El conjunto de La Banda atraviesa días de preparación luego de haber quedado eliminado de la Copa Argentina a manos de Lanús y ahora pone el foco de lleno en el inicio del Torneo Federal A, cuyo arranque está previsto para el mes de marzo, con el objetivo de ser protagonista desde el comienzo.