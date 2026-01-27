Indignación en San Pedro de Guasayán: denuncian a dos jóvenes por maltrato animal y viralización de ataques

Las filmaciones, que comenzaron a circular en las últimas horas, generaron conmoción en la comunidad y un fuerte reclamo para que intervenga la Justicia.

Hoy 01:34

Vecinos de San Pedro de Guasayán expresaron una profunda indignación tras la difusión de videos que muestran graves hechos de maltrato animal, presuntamente protagonizados por dos jóvenes que se graban mientras atacan animales y luego comparten las imágenes por WhatsApp y redes sociales.

En uno de los registros más recientes, y que provocó mayor repudio, se observa cómo una de las jóvenes atropella deliberadamente a un gallo con una motocicleta, mientras su acompañante se ríe y celebra lo ocurrido. Según relataron vecinos, no se trataría de un hecho aislado.

De acuerdo con denuncias de habitantes de la zona, los ataques se habrían repetido en otras oportunidades y tendrían como víctimas a perros, gatos y aves, lo que incrementó la preocupación y el enojo de la comunidad.

Las jóvenes fueron identificadas por vecinos con los apellidos Aguirre y Peralta, esta última oriunda del departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca.

Pese a la gravedad de las imágenes, los denunciantes manifestaron su malestar por la falta de medidas concretas hasta el momento. “Estos hechos vienen ocurriendo desde hace tiempo y no vemos respuestas”, señalaron, al tiempo que exigieron una investigación y la aplicación de las sanciones previstas por la ley de protección animal.

La situación mantiene en alerta a San Pedro de Guasayán, donde proteccionistas y vecinos reclaman que se actúe con urgencia para frenar los episodios de crueldad animal y evitar nuevas agresiones.