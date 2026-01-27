Oficializaron la inclusión de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias

Fue a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Manuel Adorni. El oficialismo intentará bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años.

Hoy 05:01

El Gobierno oficializó este martes la inclusión de los proyectos de ley vinculados al régimen penal juvenil en las sesiones extraordinarias convocadas desde el próximo lunes, día en que comenzarán a tratarse en el Congreso otras iniciativas clave para la gestión de Javier Milei como la Reforma Laboral, los cambios a la ley de Glaciares, el acuerdo Unión Europea – Mercosur.

La confirmación del anuncio realizado este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la reunión de una mesa política en Casa Rosada este lunes, llegó por intermedio del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y su ministro coordinador.

Con este proyecto, el oficialismo intentará bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años.

La iniciativa para reformar el Régimen Penal Juvenil logró dictamen de mayoría en mayo de 2025, tras un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque sufrió varias modificaciones. El punto más conflictivo había sido justamente la edad de imputabilidad, que finalmente se pactó en 14 años.

Ahora, tras el homicidio de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz por parte de dos ladrones, uno de ellos menores de edad, y luego del macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, el Gobierno volverá a presentar el texto original para su discusión el texto.

El pasado martes, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich volvió a pedir por la sanción de la Ley Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad. La senadora dijo que "la edad no puede ser una excusa" y reclamó acciones por parte del nuevo Congreso.

"Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres", inició su mensaje Bullrich a través de su cuenta de X, en referencia a aquel caso de Santa Fe donde el joven Monzón fue asesinado de más de 20 puñaladas a fines de diciembre.

Según datos de la investigación, en el crimen del adolescente santafesino habrían participado, además de una joven de 16 años que es imputable, otros dos o tres jóvenes entre 14 y 15 años, que se encuentran por debajo de la edad de imputabilidad.

Bullrich sostuvo además que la Ley Penal Juvenil "estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara".

"El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir", cuestionó.