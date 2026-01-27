Milei continúa hoy su gira en Mar del Plata: participará de La Derecha Fest y asistirá al show de Fátima Flórez

Tras el “Tour de la Gratitud” por el centro de la ciudad balnearia, el Presidente continuará este martes con una agenda de alto perfil político y mediático.

Luego de agradecer el acompañamiento electoral en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, el presidente Javier Milei encara este martes una intensa agenda en la ciudad de Mar del Plata, con actividades que combinan política, militancia y una aparición pública en el ámbito artístico.

Durante la jornada del lunes, el mandatario recorrió la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, donde encabezó una caravana rodeado de militantes libertarios y simpatizantes. Allí, a través de un megáfono, Milei agradeció a vecinos y turistas el respaldo recibido en las elecciones nacionales del año pasado. “Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, destacó.

La agenda presidencial continuará hoy con un perfil alto. Por la noche, Milei será la figura central de La Derecha Fest, un encuentro político-cultural promocionado como “la celebración más antizurda del mundo”, que se desarrollará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa, en el balneario Horizonte, con entrada libre y gratuita.

El jefe de Estado está previsto que participe cerca de la medianoche del cierre del evento, donde compartirá escenario con referentes ideológicos del espacio conservador como Agustín Laje y Nicolás Márquez, además de dirigentes aliados, entre ellos el intendente local Guillermo Montenegro. La convención contará también con la presencia de ministros, legisladores nacionales y militantes de La Libertad Avanza.

Antes de asistir a La Derecha Fest, Milei visitará el Teatro Roxy, donde su ex pareja Fátima Flórez presenta el espectáculo “Fátima Universal”. Para adaptarse a la agenda presidencial, la función comenzará de manera excepcional a las 21, y se prevé que el Presidente tenga una participación desde el escenario.

La visita a Mar del Plata forma parte de una gira federal que Milei planea desarrollar en distintas ciudades del país, bajo el lema del “Tour de la Gratitud”, con el objetivo de mantener el contacto directo con sus votantes y reforzar la presencia política del oficialismo en el territorio.