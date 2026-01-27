Bahía Blanca: denunció a su pareja por intentar matar a su hijo recién nacido

El bebé, de apenas un día de vida, sufrió un grave traumatismo de cráneo y permanece internado.

Hoy 08:57

Nehemías, un bebé recién nacido, pelea por recuperarse en el Hospital Penna de la ciudad de Bahía Blanca después de haber sido operado de urgencia por una lesión en la cabeza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas, la mamá del pequeño denunció que fue el padre quien lo tiró al piso intencionalmente con el objetivo de matarlo, apenas un día después del nacimiento de su hijo.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

“Yo lo que no quiero es que él se acerque a mi hijo, por eso hice la denuncia. Me la tomaron en el hospital y lo hice público porque no quiero que él se acerque ni ahora ni nunca a mi hijo”, contó Daiana Simon, madre de Nehemías, en diálogo con La Brújula 24.

Posteo

Según su testimonio, el ataque sucedió mientras ella se recuperaba de la cesárea y el hombre se ofreció a cuidar al bebé.

“Una criatura de horas de vida no se puede dar vuelta. Yo escuché el llanto de mi bebé, le dije ‘¿qué hiciste?’ y él me respondió que se le había dado vuelta. Pero eso no puede pasar”, aseguró.

La criatura fue derivada de inmediato a Neonatología y después a quirófano, donde los médicos constataron dos derrames y un traumatismo de cráneo que pusieron en riesgo su vida.

Daiana está convencida de que el hecho fue intencional. “Una persona que lo hace sin querer va a tener remordimiento, va a sentirse culpable. Él nunca mostró culpa ni remordimiento. Al contrario, subía fotos y videos sonriendo en redes sociales mientras mi hijo estaba en terapia”, relató.

Los médicos le advirtieron a la madre que Nehemías seguirá siendo considerado paciente de riesgo al menos hasta los dos años.

“Le dieron medicación para las convulsiones y ahora se la sacaron, pero hay que ver cómo va a ser su crecimiento, porque puede tener secuelas a corto o largo plazo”, explicó Daiana.

Y remarcó: “Tengo miedo de que vuelva a aparecer en cualquier momento. Si fue capaz de hacerle esto a su propio hijo, lo puede hacer con otra criatura. No debería estar en libertad”.

Como si fuera poco, Daiana recordó un mensaje de la hermana del acusado que la dejó helada: “Ella me reconoció por mensaje que él mismo le dijo que el bebé se tendría que haber muerto”.

Mientras avanza la investigación, la mamá de Nehemías espera respuestas y exige protección para su bebé.

“Si él no está preso, es porque la Justicia es lenta”, señaló la mujer a través de un posteo en Facebook.

Y advirtió: “Es una persona con doble personalidad, violenta, que no solo tiene denuncias hechas por mí, sino también por su expareja y un familiar directo de él”.