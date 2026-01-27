Tucumán confirmó su primer caso de gripe A H3N2

La confirmación fue realizada por el Ministerio de Salud tras estudios del Instituto Malbrán. Refuerzan las medidas de prevención.

Hoy 08:57

La confirmación se realizó durante una nueva Sala de Situación encabezada por el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, junto a autoridades de la Dirección de Epidemiología. La muestra fue enviada al Instituto Malbrán, donde se determinó que correspondía a la variante H3N2, subclado K.

Según explicó el titular de la cartera sanitaria, la paciente se encuentra en buen estado general de salud y no se registraron contagios entre sus convivientes, lo que fue considerado un dato alentador desde el punto de vista epidemiológico. El ministro remarcó que la evolución favorable estuvo vinculada a la consulta temprana, lo que permitió realizar el diagnóstico y brindar el tratamiento correspondiente de manera oportuna.

En ese marco, desde el Ministerio de Salud insistieron en la importancia de no subestimar los síntomas respiratorios. Ante la presencia de fiebre, dolores corporales, cansancio extremo u otros signos compatibles con cuadros gripales, recomendaron acudir a los centros de salud para una evaluación adecuada.

Asimismo, se reiteraron las medidas de prevención habituales para enfermedades respiratorias, como el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo en personas con enfermedades de base o inmunodeprimidas y su utilización en espacios cerrados con gran afluencia de personas, como el transporte público o aviones.

Por otro lado, las autoridades sanitarias destacaron que la provincia acumula más de 31 semanas sin casos de dengue, incluso en un contexto climático favorable para la proliferación del mosquito transmisor, lo que fue valorado como un dato positivo.

Finalmente, se informó que la paciente no registra antecedentes de viajes recientes, por lo que se investiga la posible circulación comunitaria del virus en la provincia. Desde el área de Epidemiología señalaron que se continúa con el seguimiento de los contactos y la vigilancia activa para detectar de manera temprana nuevos casos.