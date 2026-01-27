Escándalo: Sydney Sweeney escaló el cartel de Hollywood para colgar corpiños y la acusaron de vandalismo

La figura de la serie Euphoria se subió al famoso cartel de Hollywood para hacer una supuesta acción de marketing: colgar unos corpiños de una marca que ella promociona.

Un verdadero escándalo hay con la actriz Sydney Sweeney en Hollywood, por una temeraria acción que llevó adelante en un lugar icónico de Los Ángeles.

La figura de la serie Euphoria se subió al famoso cartel de Hollywood para hacer una supuesta acción de marketing: colgar unos corpiños de una marca que ella promociona.

Qué problemas judiciales podría tener Sydney Sweeney por escalar el cartel de Hollywood

De acuerdo a las imágenes a las que accedió TMZ, la actriz escaló la letra “H” del conocido símbolo del espectáculo mundial. Junto a varios “alpinistas” subió hasta allí y colocó las prendas entrelazadas una detrás de otra.

En el video, que parece clandestino, se escucha la risa de la actriz una vez que su acción terminó y los corpiños quedaron anudados junto a dos de las letras del cartel.

El medio especializado en Hollywood confirmó que la actriz había pedido permiso para subirse al cartel en una hora determinada de la noche, pero al parecer no lo hizo para tocarlo ni treparlo. Tampoco había preguntado si podía colgar ropa de esa estructura.

TMZ accedió a un correo electrónico de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del cartel de Hollywood. Allí, la entidad comercial aclaró que la productora que hizo la acción mediática fue notificada sobre la imposibilidad de grabar el letrero y usar las imágenes sin la aprobación previa de la Cámara.

La acción de Sydney Sweeney de subir hasta la punta de la colina junto al cartel, alrededor del cual le colgó decenas de corpiños podría valerle un dolor de cabeza. El sitio especula que podrían iniciarle una causa de vandalismo.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto”, enfatizó el titular de la Cámara de Comercio de Hollywood a TMZ. Cuando el sitio consultó acerca de si existía una denuncia penal por lo que se vio en las imágenes, no hubo una respuesta oficial.

En 2025, Sydney Sweeney generó un escándalo mediático al protagonizar una campaña publicitaria de la marca de American Eagle. La polémica se provocó a partir del eslogan, que hacía un juego de palabras con la palabra jeans y genes.

La mayor parte de la recepción negativa se centró en videos que usaban la palabra “genes” en lugar de “jeans” al hablar de la actriz. Así se desató un debate sobre cuestiones raciales, estándares de belleza occidentales y reacciones políticas contra diferentes sectores sociales de los Estados Unidos.