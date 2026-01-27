Techint presentaría un recurso antidumping contra la empresa india que ofertó un 40% menos en los tubos para un gasoducto

La empresa india Welspun fue adjudicataria de la licitación para la provisión de tubos para el gasoducto que llevará el gas desde Vaca Muerta hacia Río Negro.

Hoy 10:49

El Grupo Techint evalúa hacer una presentación por dumping y competencia desleal contra la empresa india Welspun, quien fue adjudicataria de la licitación para la provisión de tubos para el gasoducto que llevará el gas desde Vaca Muerta hacia Río Negro para ser exportado, según fuentes del mercado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La empresa que conduce Paolo Rocca, primer productor mundial de tubos sin costura destinados para la industria petrolera, perdió la compulsa realizada por el consorcio Southern Energy (SESA) que desarrolla el gasoducto en cuestión. Alega que la oferta de la empresa india, con tubos fabricados con chapa de China, fue realizada a precios de dumping, con precios inferiores a los del mercado local.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

A través de Tenaris, la empresa del grupo que fabrica los tubos, Techint ofreció igualar la oferta indica a cualquier costo para que el proyecto se haga dentro del país, algo que de todas maneras fue rechazado. Southern Energy se inclinó por Welspun, por considerar que su oferta era mejor y que Techint había ofertado un precio 40% más caro.

Te recomendamos: YPF y un nuevo récord de producción propia de petróleo en Vaca Muerta: superó los 200.000 barriles diarios

El consorcio que lleva adelante el gasoducto está integrado por Pan American Energy (PAE), que es propiedad en un 50% de la petrolera británica BP, que posee una participación del 30% junto a la petrolera estatal YPF que posee un 25%. Otras tres compañías, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG, cuentan con participaciones menores en el proyecto. Abrió negociaciones por un crédito de USD 1.000 millones con bancos extranjeros para financiar su proyecto.

Techint ya venía advirtiendo por los riesgos de la “actitud predatoria” de China y los perjuicios que ello trae para la industria nacional. “China produce el 50% de acero del mundo. Frente a una caída del consumo y a una restricción de su mercado, está entrando con una agresividad, una actitud predatoria, que yo la definiría como un comercio desleal”, planteó el propio Rocca en la última edición del Seminario Propymes.

El empresario enfatizó en esa ocasión que “la industria tiene mucha angustia por eso”. Según expuso, esta dinámica erosiona la capacidad de la cadena nacional para sostener el empleo, incrementar la inversión y proyectarse en mercados externos.

Te recomendamos: Vaca Muerta: un consorcio invertirá USD 15.000 millones para instalar barcos de GNL en la Argentina

El Gobierno, por su parte, no se mantuvo ajeno a la polémica licitación y salió a fijar posición a través del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Al conocerse el resultado de la licitación y la reacción de Techint, el funcionario destacó las ventajas de que la compra de los tubos al proveedor indio haya resultado un 40% más barata en relación al precio que ofrecía Techint. Y expresó que la Argentina gana competitividad por esa apertura.

También criticó que Techint haya realizado mejoras de su oferta con posterioridad a conocer el resultado en favor de su competidor extranjero. “Aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, dijo en su cuenta de X.

Sturzenegger dio cuáles serían las razones por las cuales no debiera priorizarse una oferta de una empresa argentina solo por el hecho de ser local. “Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos”.

En segundo lugar, Sturzenegger explicó que “si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ‘me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta’. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos".

Una licitación clave

El gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de San Antonio Oeste, en Río Negro, es de vital importancia para las exportaciones de GNL que planea el consorcio Southern Energy. La licitación por el suministro de caños para construirlo era una preocupación para el Grupo Techint desde hace bastante tiempo, tal como explicó Infobae, ante el riesgo de que el negocio quede en manos de una empresa extranjera, lo que finalmente sucedió.

La inquietud de Techint se intensifcó en noviembre cuando lo que era una preocupación pasó a ser un hecho: llegaron a Río Negro las primeras 5.000 toneladas de caños de acero chino revestidos de concreto para conectar 15 kilómetros en tierra (onshore) entre el gasoducto San Martín y San Antonio Este, así como 2 tramos de 6 kilómetros submarinos (offshore) cada uno entre la costa atlántica y el sitio donde se instalarán los barcos de licuefacción Hilli Episeyo y MK II.

Esa operación fue el antecedente del negocio de fondo: la licitación para la provisión de caños del gasoducto de 480 kilómetros dedicado a la exportación de GNL. En la compulsa se registró la participación de más de 15 oferentes, que son proveedores nacionales e internacionales de diversos países: Argentina, España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía, entre otros.

Tenaris produce tubos con costura para gasoductos en una planta ubicada en Valentín Alsina, Buenos Aires, donde trabajan más de 400 personas. Además el grupo cuenta con otra fábrica de tubos con costura para otros fines en Villa Constitución, Santa Fe. Estas instalaciones actualmente están produciendo normalmente pero la empresa alega que hay riesgos de que el crecimiento de las importaciones comience a afectar la producción y, con ello, la estabilidad del empleo.