Reapareció Alberto Fernández: criticó a Trump, elogió a Putin y cruzó a Milei

El expresidente aseguró que el Gobierno nacional impulsó "denuncias falsas" en su contra. Además calificó al mandatario estadounidense de "bravucón", y lo consideró "débil internamente".

Hoy 11:27

El expresidente Alberto Fernández denunció este martes que el gobierno de Javier Milei promovió "denuncias falsas" en su contra, diciendo "cosas que no son ciertas, como que tenía 32 amantes", y cuestionó la alianza argentina con el mandatario estadounidense Donald Trump, a quien consideró "débil internamente".

"Me convirtieron falsamente en un golpeador de mujeres y bon vivant", aseguró Fernández en diálogo con Radio Splendid y marcó: "Creo que es una operación impresionante que hizo Milei con la anuencia de alguien cerca mío".

Consultado sobre si hubo personas dentro del peronismo que también impulsaron estas denuncias en su contra, el expresidente indicó: "Es tan enorme el daño que se está haciendo que, como peronista, no tengo ganas de pasarle cuentas a nadie porque necesitamos recomponernos como fuerza y volver a reconstruir un diálogo con la sociedad, que hemos perdido".

Por otra parte, recordó su vínculo con Donald Trump mientras coincidieron sus gobiernos y lo comparó con la gestión actual del norteamericano.

Recordó que tenían un vínculo "distante, antagónico y respetuoso" porque Trump "había mediado explícitamente en favor del gobierno de Mauricio Macri para que se le otorgue a la Argentina el mayor crédito que el FMI dio al país en la historia, con fines electorales".

"Era un Trump que mantenía un vínculo cercano con Putin, igual que ahora, se siguen llevando muy bien. El único presidente de EE. UU. de las últimas décadas que no había intervenido en guerras, distinto al de ahora. Era nacionalista, antiglobalizador", aseguró.

"No era el Trump enloquecido que vemos ahora, que dice que gobierna Venezuela y se queda con Groenlandia. Es un bravucón que prueba a ver hasta dónde asusta y si ve a alguien bien planteado, retrocede", afirmó.

Asimismo, indicó que "la disputa entre (Vladímir) Putin y Trump es falsa" porque "son coincidentes en muchas de sus miradas". Y expresó: "Le tengo un respeto a Putin que no le tengo a Trump".

"Putin es un hombre con quien uno no acuerda algunas decisiones, como la invasión a Ucrania tras la pandemia. Uno puede estar de acuerdo o no con él, pero no se puede discutir la capacidad de Putin", agregó.

Sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Fernández recordó que durante su gobierno marcó la necesidad de ponerle un fin rápido para evitar "una agonía lenta" para Ucrania, porque "Europa le mandaba armas pero no tropas, entonces la posibilidad de éxito era baja".

Asimismo, marcó que durante su gestión "vi una Europa demasiado atada a Estados Unidos", con un "complejo de estar en deuda tras la Segunda Guerra Mundial".

"Eso con Trump se profundiza porque les exige cosas. Lo que Trump está planteando es un tiempo distópico, donde el más fuerte somete al más débil. Lo que no se percibe en Argentina es que es un Trump internamente débil. Tiene 70% de imagen negativa, la economía de EE. UU. no funciona bien, tienen un problema inflacionario. Nos estamos aliando con alguien que está en decadencia en los EE. UU.", advirtió.