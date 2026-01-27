Ingresar
Quimsa volvió a festejar ante Platense en Vicente López y confirmó su levantada en la Liga Nacional

Tras ganarle el domingo a Boca, la Fusión lo cerró mejor y venció esta noche a Platense por 86-85.

27/01/2026

Quimsa protagonizó una gran remontada en Vicente López y cerró una gira perfecta al vencer 86 a 85 a Platense, luego de ingresar 11 puntos abajo al último cuarto. Con un cierre de alto nivel y un Leonardo Lema imparable, la Fusión se quedó con un triunfazo fuera de casa.

El encuentro comenzó palo a palo, con triples de Jara y Morales para el local, mientras que en el conjunto santiagueño lo mejor pasó por Lema y Tyren Johnson. Un triple de Orresta sobre la chicharra le permitió a Quimsa cerrar el primer cuarto arriba 24-21, en un arranque muy parejo.

En el segundo parcial, Platense tomó el control con Woods y Smaniotti, firmando un parcial de 17 a 4 ante un Quimsa errático en ataque y con falencias defensivas. Guerrero amplió la diferencia, aunque la visita reaccionó con Lema y Meyinsse para irse al descanso abajo 50-41.

Tras el entretiempo, un triple de Figueredo y un doble de Lema volvieron a meter en partido a la Fusión. Sin embargo, los dirigidos por Yangüela se reacomodaron tras un tiempo muerto y, con aportes de Morales y Burgos, cerraron mejor el segmento para mantener la ventaja 71-60 de cara al último cuarto.

En el tramo decisivo apareció la mejor versión de Quimsa. Con mayor solidez defensiva y puntos de Orresta y Robinson, la visita se acercó a solo tres. Guerrero sostuvo al Calamar, pero una bomba de Figueredo igualó el marcador en 81 a 1’12’’ del final. En las últimas decisiones, la Fusión fue más certera: doble clave de Lema y una gran defensa de Johnson sellaron el 86-85 definitivo.

Leonardo Lema fue la gran figura con 26 puntos y 10 rebotes, acompañado por Brandon Robinson (9) y Tyren Johnson (9). En Platense, el máximo anotador fue Julián Morales con 17 tantos.

Con este resultado, Quimsa quedó con 12 triunfos y 10 derrotas y ahora volverá a Santiago del Estero, donde será local el lunes ante Peñarol.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

