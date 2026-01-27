Drama en Chubut: brigadistas de Chile se suman a combatir el fuego

Las llamas arrasaron 40 mil hectáreas. El incendio mantiene un comportamiento extremo por las condiciones climáticas.

Hoy 12:50

Con llamas que superan los 50 metros de altura y el avance acelerado por efecto del viento, cientos de brigadistas continúan trabajando en Chubut para resguardar poblaciones cercanas, inmuebles y animales.

Este lunes arribaron varios contingentes de brigadistas provenientes de distintas provincias del país y también de Chile, que envió cuadrillas para contribuir al combate por tierra.

Mientras tanto los medios aéreos operan de forma esporádica, según las condiciones climáticas y la visibilidad, que por momentos es nula por efecto del humo.

Con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas los brigadistas hace casi 50 días que no descansan. De hecho, en la tarde del lunes 26 mientras los medios aéreos aún podían seguir trabajando incansablemente en las ventanas de “buena meteorología”, el grupo de brigadistas en tierra tuvo que replegarse por las condiciones muy adversas.

“Dejamos de tratar de frenar el incendio y nos tuvimos que enfocar en la protección de las poblaciones cercanas, ese objetivo lo logramos pero el fuego avanza sin control” dijeron desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), e hicieron hincapié en que “la protección del ecosistema también forma parte de la lista de prioridades.

El fuego está ubicado en el brazo sur del Lago Menéndez y en los alrededores de los lagos Verde y Rivadavia. Por la situación climática, los dos incendios activos avanzaron hacia los alrededores de Cholila, una villa turística ubicada en el perímetro del lago homónimo, y amenazaron con avanzar hacia Esquel.

Uno de los incendios, el que se desató en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó a principio de diciembre por razones naturales, durante una tormenta eléctrica. El fuego fue contenido en una primera instancia pero por las altas temperaturas y la falta de vigilancia, se reactivó con mayor intensidad.

Los lugareños trabajan día y noche movilizando sus animales a sitios seguros. “No tenemos opción, perdimos mucho ganado y tratamos de rescatar lo poco que nos queda”, sostuvo Hugo Huenelaf, quien aseguró que está enfocado en esa labor desde hace una semana.

El último reporte que emitió Parques Nacionales señala que “la ventana de ventilación permitió las operaciones con medios aéreos desde la mañana sobre los sectores de Lago Menéndez, Pasarella Arrayanes - Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira – Portada Norte”. El informe reconoce que durante la tarde del lunes, el fuego incrementó su actividad.

Los lugareños creen que “no hay forma de detener las llamas, sólo varios días de lluvia podrían aplacar su voracidad y contener el avance”.

Las ráfagas de viento, en las últimas horas, alcanzaron los 50 kilómetros por hora, con una temperatura cercana a los 28 grados. Esos factores provocaron un comportamiento extremo de los focos principales y su reactivación.

Los pobladores confían en que un descenso de la temperatura y una precipitación tenue, previstos para este martes, podría contribuir al combate del fuego. Sin embargo, el extendido anticipa jornadas calurosas para miércoles y jueves, con temperaturas que podrían superar los 30 grados.