Termas: hallaron la segunda motocicleta que estuvo involucrada en un accidente fatal

Una Yamaha XTZ fue secuestrada este martes desde el barrio Agua Santa. Se trata del otro rodado involucrado en el accidente ocurrido sobre ruta 33 en la madrugada del lunes.

Hoy 14:19

En el marco de la investigación por el siniestro vial ocurrido el pasado 26 de enero en Villa Río Hondo, donde perdió la vida Franco Silva y resultó gravemente herido Agustín Galván, este martes 27 de enero se produjo un avance clave en la causa.

Personal de la División Prevención Departamental N°6, que desde el primer momento venía realizando tareas investigativas continuas, llevó a cabo un procedimiento en calle Sarmiento s/n del barrio Agua Santa, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°50, logrando dar con la segunda motocicleta involucrada en el hecho, la cual no se encontraba en el lugar al momento de arribar la policía tras el siniestro.

El procedimiento se concretó en el domicilio donde reside Ivana Daina Carabajal, de 34 años, quien de manera voluntaria hizo entrega de una motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ, color blanca, sin dominio, presuntamente involucrada en el accidente.

Según trascendió, Carabajal manifestó mantener una relación de amistad con Agustín Galván, y explicó que las dos motocicletas circulaban en el mismo sentido, produciéndose un roce entre ambos rodados, lo que habría provocado el derrape que derivó en el fatal desenlace, con el fallecimiento de Franco Silva y lesiones de extrema gravedad en Galván, quien permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado en el Hospital Regional de la ciudad Capital.

La causa fue caratulada como “Información Sumaria Judicial tendiente a establecer las causas y/o circunstancias de accidente de tránsito con resultado de muerte”, con intervención de la fiscal Dra. Pérez Vicens.

El procedimiento finalizó sin novedades, quedando la motocicleta secuestrada a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades.