Qué dijo el presidente de la Conmebol habló sobre la posibilidad de sumar al Inter de Messi a la Copa Libertadores

Alejandro Domínguez dio su mirada acerca de la idea que se incorporen equipos de Estados Unidos y México a la máxima competencia sudamericana.

Hoy 15:17

La posible llegada de clubes de Estados Unidos y México a la Copa Libertadores volvió a instalarse en la agenda del fútbol continental, luego de las declaraciones de Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami. La iniciativa, que generó impacto, abriría la puerta a la participación de figuras de talla mundial como Lionel Messi y Luis Suárez, además de futbolistas que hoy se desempeñan en el fútbol azteca, como Ángel Correa.

Ante este escenario, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue claro y trasladó el debate al ámbito correspondiente. El dirigente paraguayo remarcó que cualquier avance sobre esta posibilidad debe ser tratado dentro de la Concacaf, confederación a la que pertenecen las federaciones de Estados Unidos y México.

“Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, somos muy respetuosos con las demás confederaciones. Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”, expresó Domínguez en diálogo con el sitio brasileño Globo Esporte, durante el lanzamiento de la Copa Mundial Femenina Brasil 2027.

Al profundizar sobre una eventual reapertura de la Libertadores a clubes de la Concacaf, el titular de la Conmebol recordó el antecedente de los equipos mexicanos, que participaron de manera regular entre 1998 y 2016, dejando una huella importante en la competencia.

“La puerta quedó abierta. Ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, aunque su última participación fue en 2016. Si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de Concacaf”, concluyó Domínguez, dejando en claro que, por ahora, el futuro de esta posibilidad depende de decisiones ajenas a la Conmebol.