Cúneo Libarona defendió la baja de la edad de imputabilidad: "El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores"

El ministro de Justicia cuestionó el régimen penal juvenil vigente desde 1980 y sostuvo que es injusto tanto para las víctimas como para los propios menores.

Hoy 15:21

El Gobierno defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: “El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores". El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, criticó el régimen penal juvenil actual: “Tuvimos hechos sangrientos cometidos por chicos de 12 a 15 años que comprenden lo que hacen". El Ejecutivo incluyó la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias, del 2 de febrero hasta el 27 de ese mes.

El funcionario criticó la ley penal juvenil actual, vigente desde 1980: “El régimen actual es malísimo. Es injusto para la víctima, lo más importante de todo. Es injusto para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiar el régimen. No estamos en 1980, estamos en 2026, con un mundo distinto. Son totalmente distintos y hay mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad, y eso no se puede tolerar".

Cúneo Libarona planteó: “Basta de impunidad. El que las hace, las paga. Comete delitos de mayores, penas de menores, tiene que tener esos principios. Está muy contemplada la ley, está muy revisada y está muy discutida con jueces y fiscales. Lo que me interesa es el sistema, que haya justicia".

El ministro de Justicia advirtió: “El joven de 1980 no es el joven de 2026; hoy es un joven producto de la droga, de la violencia. Hay muchísimos crímenes, delitos aberrantes, abusos sexuales, homicidios, robos con armas; muchas veces los mayores usan a los menores para cometer delitos".

Cúneo Libarona resaltó, en declaraciones a Radio Rivadavia, que “tuvimos hechos sangrientos cometidos por chicos de 12 a 15 años que comprenden perfectamente lo que hacen”.

“Hoy hay delitos tremendos, con dolo, con tensión, con voluntad. En la legislación mundial la edad es inferior. En Inglaterra es bajísima. En los países vecinos es mucho más baja. Nos tenemos que aggiornar a la realidad que estamos viviendo“, dijo Cúneo Libarona.