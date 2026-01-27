Franco Vieta: “Cuando empiezan a salir bien las cosas la confianza va creciendo”

El escolta de Olímpico habló del buen momento del equipo y palpitó la salida a la ruta.

Hoy 15:50

Franco Vieta, referente dentro y fuera de la cancha, volvió a levantar la voz de la confianza en Olímpico, que atraviesa un gran presente en la Liga Nacional de Básquet. El triunfo ante San Martín de Corrientes no solo significó una victoria importante, sino también el tercer éxito consecutivo para el conjunto bandeño, que ahora se prepara para una exigente salida a la ruta.

El Negro mostró solidez colectiva y carácter para sostener la levantada, con Vieta como una de las piezas determinantes. Tras el último compromiso, el escolta destacó el funcionamiento del equipo y la fidelidad a la idea de juego: “Venimos de un gran juego defensivo y ofensivo, con un equipo intenso y respetando el plan de juego. En base a eso fuimos encontrando buenos tiros para hacer crecer la confianza, eso fue clave y esperamos mantener esa consistencia en la ruta”.

Ese buen momento colectivo también se refleja en lo individual. Vieta explicó cómo la confianza grupal potencia el rendimiento personal y la toma de decisiones dentro de la cancha. “Cuando empiezan a salir bien las cosas la confianza va creciendo, me sentí cómodo con la pelota, tranquilo y seguro en las determinaciones, no solo para mí sino también para mis compañeros”, sostuvo, y agregó: “Para lo que viene tenemos que seguir trabajando de esta manera para que la confianza siga creciendo”.

Con la mirada puesta en la gira que comenzará el 30 ante Racing de Chivilcoy y continuará el 1 frente a Argentino de Junín, el referente del equipo remarcó la importancia del control emocional y la concentración en partidos cerrados. “Siempre busco estar tranquilo para ayudar al equipo, que esté enfocado. De esta manera minimizar las preocupaciones y llegar todos juntos de la mejor manera al final de los juegos”, concluyó.

Respaldado por tres triunfos en fila, Olímpico buscará extender su buen momento fuera de casa, apoyado en el crecimiento del grupo y en la experiencia de líderes como Franco Vieta, una de las voces que marcan el camino en este tramo de la temporada.