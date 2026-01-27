Ingresar
Adorni, sobre la baja del Riesgo País: “El resultado de haber hecho lo que había que hacer"

Acompañó su mensaje con un cuadro que comparó la situación actual con la de 2022.

Hoy 16:35

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo este martes que los valores mínimos a los que cayó el Riesgo País son “el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

“Es el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin”, escribió Adorni al referirse al tema en su cuenta de X.

Este martes, el índice que elabora J.P. Morgan y que mide el riesgo de un país para los inversores rompió el piso de los 500 puntos y se encontraba en 493.

A su vez, acompañó el mensaje con un cuadro comparativo que en su primer tramo indicaba: "Julio 2022. El riesgo país volvió a subir y superó los 2.700 puntos, un récord desde el canje del 2020. El indicador de JP Morgan llegó a un máximo intradiario de 2.728 puntos. A partir del colapso de los bonos en pesos, el 8 de junio, escaló más de 800 puntos en un mes.

En el segundo, agregó que en “enero 2026 el riesgo país rompió el piso de los 500 puntos y suben los bonos argentinos. El índice de JP Morgan alcanza su nivel más bajo en más de siete años y acerca la posibilidad de emitir nueva deuda en los mercados internacionales. Suben los bonos y las acciones”.

