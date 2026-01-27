Max Carra se sumó a “Margelita” en Luzu y revolucionó la playa de Pinamar

El cantante sorprendió en el escenario de Luzu en Pinamar, se sumó al ship “Margelita” y fue clave en un momento romántico que hizo estallar al público y a las redes.

Hoy 18:56

La temporada de verano de Luzu TV en Pinamar sumó un nuevo capítulo a la novela que tiene en vilo a los seguidores del streaming. Esta vez, el protagonista inesperado fue Max Carra, quien se sumó en vivo al fenómeno “Margelita” y desató la euforia del público.

Todo ocurrió en el programa Nadie Dice Nada, donde desde hace semanas crece el ship entre Marcos Giles y Angelita Torres. Miradas cómplices, piropos al aire, canciones dedicadas y situaciones compartidas alimentaron una historia que los seguidores bautizaron como “Margelita” y que no para de sumar fanáticos.

En medio del programa, Max Carra anunció que se acercaría a cantar en el escenario montado sobre la playa. Ya frente al público, interpretó su tema “UWAIE” y, en un gesto que terminó de encender la novela, le cedió el micrófono a Marcos Giles. Lejos de esquivar el momento, Marcos sorprendió a todos al dedicarle unas palabras cantadas a Angelita: “Angela, sos hermosa, te merecés todo”.

La reacción fue inmediata. Los gritos del público y de sus compañeros de piso acompañaron el momento en que Angelita se acercó y lo besó, agradeciéndole haberse animado a cantar frente a todos. La escena selló uno de los momentos más comentados de la temporada y confirmó que “Margelita” ya es una de las novelas favoritas del verano en el universo del streaming.

Entre música, romance y complicidad, Luzu volvió a demostrar su capacidad para generar momentos virales que trascienden la pantalla y mantienen a su audiencia completamente enganchada.