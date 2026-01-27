Tragedia en Bariloche: una mujer de 50 años murió tras un accidente en una cascada

La víctima, una turista bonaerense de unos 50 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras se encontraba en la cascada Frey.

Hoy 18:58

Un trágico hecho conmocionó a la ciudad de Bariloche en plena temporada de verano por la muerte de una mujer en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima estaba en una cascada cuando intentó deslizarse por las piedras simulando las veces de un tobogán. Sin embargo, recibió un impacto mortal en la cabeza y falleció.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron las autoridades del parque, todo ocurrió a última hora de este lunes en la zona de la cascada Frey, ubicada sobre el final del brazo Tristeza. La mujer llegó a bordo de una embarcación particular y estaba acompañada por otras personas.

La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, de 50 años aproximadamente, que era oriunda de la localidad bonaerense de Pilar. De acuerdo a lo que se relató, el accidente tuvo lugar minutos antes de las 19.30 cuando Garibaldi golpeó en una zona de rocas y cayó al agua.

Las personas que presenciaron la escena se arrojaron al agua para socorrerla. Lograron sacarla a la superficie de inmediato e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no pudieron obtener una respuesta. Cuando arribaron los equipos de emergencia, Garibaldi ya no presentaba signos vitales.

El operativo de rescate se activó en forma urgente tras la denuncia recibida a las 19:24. Participaron guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Se notificó rápidamente a la Fiscalía correspondiente para la intervención judicial. Además, un operador lacustre del parque colaboró con el traslado tanto de personal como de familiares de la víctima.

La dificultad del acceso a la cascada Frey, que solo puede alcanzarse tras varias horas de navegación, complicó las tareas de rescate y recuperación del cuerpo. El operativo culminó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando se logró retirar el cuerpo de la zona montañosa y trasladarlo hasta el lago Nahuel Huapi. Desde allí, se completó el trayecto por vía lacustre hasta Bahía López, donde la Policía de la provincia de Río Negro realizó las pericias correspondientes y dispuso el traslado a la morgue local.

La cascada Frey, situada en el extremo del brazo Tristeza dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es un lugar de difícil acceso y solo es posible arribar por embarcación particular, lo que implica un viaje extenso que depende de condiciones climáticas favorables. A pesar de la belleza del entorno, las autoridades han remarcado en reiteradas ocasiones que el descenso por la cascada simulando un tobogán está estrictamente prohibido. La prohibición responde a riesgos extremos derivados de la presencia de rocas y la fuerza del agua, que han provocado incidentes previos en la zona.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi se emitió un comunicado en el que lamentaron profundamente lo ocurrido y expresaron su acompañamiento a los familiares y allegados de la víctima. Recalcaron además la importancia de respetar las normas de seguridad establecidas para evitar accidentes de esta magnitud.

Las autoridades reiteraron que el acceso a la cascada Frey está permitido únicamente por vía lacustre y que la práctica de deslizarse por sus aguas constituye una infracción a las normativas del Parque Nacional. Solicitaron a los visitantes extremar las precauciones y respetar las indicaciones de los guardaparques para evitar nuevas tragedias en una zona caracterizada por su entorno agreste y condiciones potencialmente peligrosas.

Garibaldi era licenciada en Administración de Empresas y poseía un extenso recorrido en el sector privado. Se desempeñó en áreas de marketing, estrategia comercial y desarrollo de negocios, con antecedentes en compañías como Papelera del Plata, Arcor División Galletitas y Kimberly-Clark Fem and Personal Care en varios países de la región. Además, ejerció cargos directivos en CCR-IRI, BMC Consulting Group, Ignis Argentina Medios & Comunicación y fundó su propia firma, GVD Consulting.

Radicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, Garibaldi era reconocida en el ámbito empresarial por su trayectoria y su capacidad para liderar equipos en proyectos de envergadura. Su muerte causó consternación tanto en su círculo familiar y de amistades como en el entorno profesional, donde era valorada por su experiencia y dedicación.