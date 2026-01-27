Luzu lo hizo de nuevo: un churrero pasó por la playa y se fue con millones en la cuenta

Un vendedor ambulante tucumano pasó por la playa de Pinamar, terminó invitado al programa Nadie Dice Nada y, tras decir su alias en vivo, recibió millones de pesos y una inesperada oportunidad para cumplir su sueño de ser futbolista.

Hoy 19:02

Luzu TV volvió a regalar un momento que emocionó a todos durante su temporada de verano en Pinamar. Mientras el equipo de Nadie Dice Nada transmitía desde la playa, apareció Luciano, un joven churrero oriundo de Tucumán, y todo cambió en cuestión de minutos.

Luciano vende churros en Pinamar durante la temporada, algo que —según le contó a Nico Occhiato— le apasiona profundamente. Al verlo pasar, los chicos lo invitaron a bailar, luego a charlar al estudio improvisado y terminaron comprándole las últimas tres docenas de churros que le quedaban.

El momento más inesperado llegó cuando Nico le pidió su alias y lo dijeron en vivo. En cuestión de minutos, Luciano vio cómo su cuenta superaba el millón de pesos. Y antes de que terminara la nota, la cifra ya rondaba los tres millones.

Conmovido y en shock por lo ocurrido, Luciano agradeció el gesto con humildad. Como frutilla del postre, Nico le dijo que podía conseguirle una prueba en Deportivo Riestra, ya que el gran sueño del joven es ser futbolista.

Luciano se fue emocionado, feliz y con una historia que demuestra, una vez más, el poder de la solidaridad y la magia de la radio y el streaming en vivo.