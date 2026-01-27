Preocupación en el sector productivo de Bandera por las intensas lluvias y el riesgo de pérdidas millonarias

Omar Chiatti, productor de la zona, se mostró preocupado por las consecuencias climáticas.

Hoy 21:43

El sector productivo de Bandera, en el sudeste de Santiago del Estero, atraviesa momentos de fuerte preocupación a raíz de las intensas lluvias registradas durante la última semana, que provocaron campos anegados, caminos cortados y serias complicaciones para la actividad agropecuaria.

Así lo advirtió en Noticiero 7, Omar Chiatti, referente de la Sociedad Rural de Bandera, quien describió un panorama complejo tras precipitaciones que, en algunos sectores, alcanzaron hasta 250 milímetros en pocos días.

Según explicó Chiatti, el volumen extraordinario de agua provocó el anegamiento de numerosos campos y dejó intransitables caminos vecinales, provinciales y nacionales.

Uno de los puntos más críticos es la Ruta 98, en el tramo Bandera–Pinto, que permanece cortada por el agua, dificultando el acceso de los productores a sus establecimientos.

“La transitabilidad está muy complicada. Muchos productores no pueden ni siquiera llegar a sus campos para ver en qué estado están”, señaló.

“La lluvia fue muy grande y por eso causó el daño que causó”, explicó. En zonas bajas y de escurrimiento natural, como los de Colonia Los Dolores, el agua aún permanece estancada y su evacuación demandará varios días.

Asimismo, Chiatti agregó que las lluvias llegaron en un momento crítico del ciclo productivo, cuando muchos cultivos recién comenzaban a desarrollarse. “Se estimaba que había entre 10.000 y 15.000 hectáreas bajo agua. Mucho habrá escurrido, pero todavía quedan sectores muy comprometidos. Una lluvia grande más de acá a marzo o abril sería una catástrofe, porque ya no hay forma de escurrir el agua”, alertó el referente rural.

“Hoy se puede ver algo con drones, pero la realidad se va a conocer cuando podamos entrar a los campos y ver qué quedó”, concluyó Chatati.

Mirá aquí la nota completa de Noticiero 7: