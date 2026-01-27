Añatuya: liberaron a “Morza” Tejeda y a los pocos días volvió a robar y quedar detenido

Apenas días después de haber salido en libertad, “Morza” Tejeda volvió a ser identificado como autor de un robo en el barrio Campo Rosso. Robó una reposera y la vendió en el barrio Triángulo. Fue aprehendido por orden de la Fiscalía.

Apenas días después de haber recuperado la libertad por un hecho similar, “Morza” Tejeda, volvió a ser señalado como autor de un robo en la ciudad de Añatuya. Esta vez, el hecho ocurrió en el barrio Campo Rosso, donde sustrajo una reposera, que luego habría vendido en el barrio Triángulo. La Policía logró identificarlo tras las huellas que dejó en el lugar.

La historia parece repetirse para vecinos y autoridades. “Morza”, un viejo conocido de la Comisaría Comunitaria N° 41, volvió a quedar en el centro de una investigación por hurto, pese a haber sido liberado recientemente tras protagonizar un episodio casi idéntico.

El nuevo caso se registró en la vivienda de Norma Ruiz, quien al despertarse el martes advirtió huellas desconocidas que marcaban el ingreso a su propiedad y se perdían en dirección al cementerio local. Horas más tarde, confirmó el faltante de su sillón reposera azul y blanco.

Conocedora de la situación delictiva en la zona, la damnificada señaló como principales sospechosos a “Morza” y a un presunto cómplice apodado “Pekeño”.

Efectivos de la Sección Robo y Hurto iniciaron tareas investigativas y establecieron que el objeto sustraído ya había sido comercializado en el barrio Triángulo. En una vivienda de ese sector, una mujer entregó de manera voluntaria la reposera, manifestando haberla adquirido de buena fe.

Con estos elementos, la fiscal interviniente, Dra. Alejandra Sobrero, dispuso la aprehensión inmediata de Tejeda, quien quedó a disposición de la Justicia.

El episodio volvió a generar malestar en la comunidad, donde crece la preocupación por la rápida liberación de personas con reiterados antecedentes. Mientras los efectivos realizan procedimientos casi a diario para recuperar bienes robados, los vecinos advierten que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”.

Por el momento, y según lo dispuesto por la Fiscalía, “Morza” podría permanecer solo 24 horas privado de la libertad, lo que reaviva el interrogante entre los habitantes de Añatuya: si la respuesta judicial será suficiente para evitar que, en pocos días, vuelva a aparecer en el patio de algún vecino.