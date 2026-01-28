El riesgo país perforó un nivel clave: cómo impacta en la deuda, el crédito, y la economía

El riesgo país, el índice que mide el JP Morgan, cayó por debajo de los 500 puntos básicos, condición necesaria para que el Gobierno pueda acceder al mercado de deuda internacional.

Hoy 04:43

Por Solange Rial, en diario Ámbito

El riesgo país, el índice que mide el J.P. Morgan, cayó por debajo de los 500 puntos básicos, condición necesaria para que, en primera instancia, el Tesoro pueda acceder al mercado de deuda internacional y que, además colabore en bajar el costo de otras emisiones, como deuda corporativa y subsoberana de las provincias. Detrás de esta compresión se encuentra la compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA), algo muy necesario para el mercado, y además requisito indispensable para el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como consecuencia de las subas de los bonos soberanos, los diferenciales de tasas se comprimieron y esto hizo que el riesgo país cayera un 3,7% hasta los 494 puntos básicos, el menor nivel desde el 11 de junio de 2018 (487).

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

"Que el riesgo país perfore los 500 puntos significa que Argentina está cada vez más cerca de acceder a los mercados. Durante esta gestión presidencial, los vencimientos se afrontaron casi exclusivamente contra compra de dólares. Pero, hacia adelante, el acceso al capital extranjero deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad. El Gobierno ha hecho mención de su intención de buscar capital extranjero por debajo de los 500 puntos de riesgo país", le dijo Juan Ignacio Marquez, equity y fixed income Analyst de Delphos, a Ámbito.

Riesgo país: qué beneficios trae que siga la compresión

En diálogo con Ámbito, Diego Martinez Burzaco, country head de Inviu Argentina, dijo que hay muchas aristas positivas de que baje el riesgo país, ya que sirve para dinamizar la actividad económica y las inversiones y, además, colaborar con las finanzas públicas. "Una baja del riesgo país te va a permitir que no tengas que pagar la amortización del capital de tu deuda, sino que tengas la posibilidad de refinanciar y eso te libera la exigencia de hacerlo con recursos propios", explicó.

Al respecto brindó detalles de cómo sería: "Si quieres podés afrontar los intereses de la deuda con el superávit y hacer el refinanciamiento del capital de manera tal de no exigir tanto a las cuentas públicas. Y, además, después todo derrama sobre el costo del crédito no solamente a nivel del sector público, sino a nivel del sector corporativo, lo que estamos viendo es un dinamismo muy fuerte de emisiones corporativas que van saliendo a menor tasa de interés".

Cabe resaltar que empresas y provincias colocaron más de u$s7.000 millones en el exterior desde el 26 de octubre, y los préstamos bancarios en dólares al sector privado subieron u$s885 millones en enero (hasta el 19 de enero), un récord desde agosto, según informó la consultora 1816. Córdoba fue la primera provincia en salir al mercado durante este gobierno y ahora apunta a colocar un nuevo bono en dólares (bajo ley de Nueva York), con un monto objetivo de u$s500 millones.

Como explica Martínez Burzaco, este contexto general, en el que el costo del capital resulta más bajo, genera una mayor vitalidad de la economía, ya que también permite reducir el denominado “costo argentino”. Esto, a su vez, colabora en la disminución de las presiones inflacionarias y, en definitiva, debería contribuir a una mayor expansión del crédito al sector privado, tanto para las familias como para las pymes.

Ecuador salió a colocar deuda internacional: ¿sigue Argentina?

Ecuador emitirá u$s4.500 millones en bonos, la mayor de su historia, lo que permitirá la recompra de deuda y que marca su regreso a los mercados internacionales tras siete años. La deuda tendrá vencimientos en 2034 y 2039, en una operación liderada por Bank of America y Citi. Tras este anuncio Moody’s Ratings elevó la calificación crediticia de Ecuador, al reconocer una mejora significativa en el perfil fiscal y financiero del país bajo la gestión del presidente Daniel Noboa.

La República del Ecuador informó que se presentaron válidamente en su oferta pública de recompra en efectivo alrededor de u$s2.500 millones en bonos con cupón escalonado con vencimiento en 2030 y alrededor de u$s2.100 millones en bonos con cupón escalonado con vencimiento en 2035, según un comunicado. Los rendimientos de los bonos están previstos para 8,75% y 9,25%, dependiendo del plazo.

"Ecuador acaba de emitir dos bonos a spreds de 460 y 500 puntos. Una vez que se accede a los mercados, si el país hace las cosas bien, se vuelve un círculo virtuoso de beneficios que va desde la mejora en la capacidad de pago que convalida un mayor sentimiento del inversor hacia un posible rerating por parte de las calificadoras", le dijo a Ámbito, Juan Ignacio Marquez, quien amplió: "Creemos que los 450 bps de riesgo país es alcanzable. Pero, a su vez, consideramos que un eventual acceso a los mercados podría abrir un repricing hacia los 400 puntos, justificado desde los fundamentos, pero con un piso establecido por la volatilidad política todavía prevaleciente.

Por su parte, Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS, opinó: "En un contexto en que el BCRA acumula más de u$s1000 millones comprados en enero en el MULC, los inversores comienzan a seguir bien de cerca la compresión de spreads, con un Riesgo País que opera en mínimos no vistos desde 2018. Si bien la tasa del bono de EEUU a 10 años es mayor a la que regia en la última emisión internacional de Argentina, el hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de Argentina".

"Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo, aunque seguimos bien de cerca los movimientos de mercado. En tanto, la acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible", cerró.