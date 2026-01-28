Congresista demócrata fue atacada mientras criticaba las políticas migratorias de Donald Trump

La demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, figura de la izquierda estadounidense y blanco frecuente de ataques del mandatario republicano fue rociada con un líquido desconocido. El agresor fue reducido y detenido, mientras que la legisladora continuó su discurso.

Hoy 05:22

La congresista demócrata estadounidense Ilhan Omar fue atacada este martes por la noche mientras desarrollaba en Minneapolis un discurso contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un hombre se levantó de su asiento y la roció con una jeringa un líquido desconocido, antes de ser reducido por guardias de seguridad.

El sujeto fue sacado del recinto, y luego quedó detenido, mientras Omar continuaba luego su discurso desde un atril. "Nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos", afirmó la legisladora, figura de la izquierda estadounidense de origen somalí y blanco frecuente de ataques del presidente Donald Trump.

Además, indicó: “Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que ganen los matones”.

El incidente ocurrió durante un encuentro en la ciudad de Mineápolis, escenario de protestas contra las redadas antiinmigración del gobierno republicano y donde dos estadounidenses murieron en las últimas semanas a manos de agentes federales.

Omar acababa de pedir que el gobierno de Trump revirtiera su rumbo actual de la campaña de deportación en Minnesota cuando ocurrió el ataque.

"ICE no se puede reformar, no se puede rehabilitar. Debemos abolir ICE de una vez por todas", dijo Omar, entre aplausos de los asistentes. Y agregó: "Y la secretaria (de Seguridad Nacional) Kristi Noem debe renunciar o enfrentar un juicio político".

Tras pronunciar esas palabras, un hombre se levantó de la primera fila, hizo un comentario y roció a la congresista, mientras los guardias de seguridad se lanzaban a sujetarlo. Omar alzó el puño y dio un paso hacia el agresor antes de volver al podio.

Trump había arremetido más temprano este martes contra Omar y Somalia durante un discurso en Iowa, diciendo que la congresista nacida en Mogadiscio "viene de un país que es un desastre".

Un asesor de Trump reconoció que quizás se infringió el "protocolo"

Stephen Miller, un alto asesor del presidente Donald Trump, afirmó que los agentes migratorios de Estados Unidos pudieron haber infringido el "protocolo" antes del incidente en el que asesinaron a tiros el enfermero Alex Pretti en las protestas contra las redadas en Mineápolis el fin de semana.

La admisión llegó en momentos en los que Trump aseguró que quería desescalar la situación en Mineápolis, luego del asesinato el sábado del trabajador de la salud de 37 años Alex Pretti mientras participaba de la manifestación contra la ofensiva migratoria.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, una poderosa figura que lidera la política de línea dura del gobierno Trump, dijo en un comunicado que el gobierno estaba investigando una posible infracción del protocolo.

Miller aseguró que la Casa Blanca había dado "instrucciones claras" para que se enviara personal adicional al estado de Minesota con el fin de proteger a los agentes y "crear una barrera física entre los equipos de arresto y los alborotadores".

"Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) podría no haber seguido ese protocolo", dijo Miller.

La Casa Blanca aseguró más tarde que Miller se refería a las "directrices generales" para los agentes de inmigración que operan en el estado, y no al incidente específico en el que murió Pretti.

Añadió que los funcionarios "examinarán por qué no se dispuso de medios adicionales de protección para apoyar la operación" de expulsión de migrantes indocumentados de Minesota.

Miller también pareció culpar tanto a la agencia fronteriza como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por sus comentarios el sábado, que han despertado críticas.

Poco después del asesinato, el funcionario llamó a Pretti "aspirante a asesino" y lo acusó de querer atacar a agentes federales.

Pero dijo que sus comentarios se basaron en declaraciones iniciales de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien acusó falsamente a Pretti de tener un arma cuando se acercó a los agentes federales.

Pruebas en video mostraron después que la víctima no empuñaba un arma en ese momento. Pretti llevaba una pistola, pero los agentes ya se la habían quitado antes de que le dispararan varias veces a quemarropa.

"Las declaraciones iniciales del DHS se basaron en reportes de la CBP en el lugar", dijo Miller en su comunicado.