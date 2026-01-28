Buenas noticias para Central Argentino: habrá público visitante en la final ante General Paz Juniors

El Ferroviario podrá contar con su gente en Córdoba en el duelo decisivo por la Región Centro del Torneo Regional 2025/26. El partido será este domingo desde las 18.

Hoy 12:33

Central Argentino recibió una gran noticia de cara a la final de la Región Centro del Torneo Regional 2025/26. El duelo ante General Paz Juniors se jugará con público visitante, por lo que el conjunto bandeño podrá estar acompañado por su gente en Córdoba en un partido clave por el ascenso.

El compromiso se disputará el domingo 1 de febrero, desde las 18, con dos equipos que llegan en gran nivel y que buscarán dar el golpe en una instancia decisiva del certamen federal.

Para aquellos hinchas que no puedan viajar, habrá una transmisión vía streaming del encuentro. El acceso será pago, con un valor de 12.000 pesos, y el ticket será válido únicamente para una persona, según se informó de manera oficial.

De esta manera, Central Argentino suma un respaldo importante en la previa de una final histórica, con la ilusión intacta y el aliento asegurado, ya sea desde la tribuna o a la distancia.