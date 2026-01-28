Ingresar
Confirmados día, horario y árbitros para la final entre General Paz Juniors y Central Argentino

La ida de la final de la Región Centro del Torneo Regional ya tiene todos los detalles definidos. Se jugará el 1 de febrero, desde las 18, en Córdoba.

Hoy 15:15

Se confirmó de manera oficial el día, horario y la terna arbitral para el duelo entre General Paz Juniors y Central Argentino, correspondiente al partido de ida de la final de la Región Centro del Torneo Regional 2025/26. El encuentro se disputará el domingo 1 de febrero, a partir de las 18.00, en Córdoba.

El cruce marcará el inicio de una serie decisiva, con ambos equipos buscando sacar ventaja en los primeros 90 minutos. Para el conjunto santiagueño será una parada exigente en condición de visitante, ante un rival que se hace fuerte en su casa y llega con ilusiones intactas.

En cuanto a las autoridades, el árbitro principal será Maximiliano Manduca, de Santa Fe. Estará acompañado por Nicolás Matías Mottier y Juan Francisco Bonnin como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Joaquín Urbani, también de Santa Fe.

Con todo confirmado, General Paz Juniors y Central Argentino ya palpitan una final que promete ser intensa y muy disputada, con el objetivo claro de dar el primer paso rumbo al ascenso.

