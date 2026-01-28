Recuperaron herramientas robadas tras un operativo policial

El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría 12.

Hoy 17:31

Personal de la Comisaría Comunitaria N°12 logró recuperar herramientas robadas en el marco de una causa por robo, tras un procedimiento realizado este martes en el barrio Salta Prolongación.

Según el parte policial, el operativo se concretó alrededor de las 12.30 y permitió el secuestro de una amoladora marca Black and Decker, de color naranja y negro; una pistola de calor marca Omaha, de color rojo y negro; y diversas herramientas, las cuales habían sido sustraídas y posteriormente ofrecidas para la venta de manera irregular.

De acuerdo con la investigación, los efectivos se entrevistaron con vecinos de la zona, quienes manifestaron haber adquirido los elementos durante la madrugada y la mañana de este miércoles, luego de que un sujeto se los ofreciera asegurando que eran de su propiedad.

Al tomar conocimiento de la situación, los compradores hicieron entrega voluntaria de los bienes, que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa es instruida con intervención de la Fiscal Cecilia Guido, quien aguarda el avance de las actuaciones y el cumplimiento de las directivas judiciales correspondientes.