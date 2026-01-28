Reforma laboral: Bullrich se reunió con senadores aliados y habló de un “acuerdo consolidado”, pero habrá cambios

La jefa libertaria se juntó con sus pares dialoguistas en las oficinas de la UCR. Hubo recolección de pedidos y habrá conversaciones con el Ejecutivo hasta el martes.

Hoy 18:13

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió con sus pares del “dialoguismo” para recolectar y pasar en limpio los pedidos de cambios al dictamen de mayoría de la reforma laboral, que el oficialismo aspira a tratar antes que finalice la primera quincena de febrero, en sesiones extraordinarias. Al término del cónclave, la ex ministra de Seguridad aseguró a medios acreditados en el Congreso que hay un “acuerdo bastante consolidado”, aunque reconoció que habrá modificaciones en el despacho firmado en diciembre pasado.

El convite duró más de dos horas y se realizó en las oficinas centrales de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, que comanda el correntino Eduardo Vischi. De hecho, Bullrich llegó media hora más temprano de lo pactado -14.30 en vez de las 15- y todo terminó a las 17.30.

También participaron Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), el renovador -no massista- Carlos Arce (Misiones) y la santacruceña Natalia Gadano, quien fue una de las que llegó tarde. No se vio a nadie del PRO y al principio esto llamó la atención, aunque desde el oficialismo luego aclararon que se debió a problemas de logística y con aviso correspondiente.

A partir de ahora se iniciará un nuevo ida y vuelta entre el Senado y la Casa Rosada hasta el martes próximo, cuando vuelvan a juntarse oficialistas y radicales. “Estuvimos en un diálogo muy abierto con los bloques con los que hemos reunido 44 voluntades -en referencia a diciembre último- y estamos trabajando. Tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno, pero realmente el trabajo en equipo se está logrando bien, con grandes avances”, sentenció la senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultada sobre el capítulo fiscal -caída de la coparticipación, tanto en Nación y provincias, por beneficios en Ganancias a grandes empresas-, opinó: “Es un tema que está más en manos del poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión”.

Sobre el primer punto, Vischi manifestó: “La verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante, un porcentaje muy alto y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”. No obstante, añadió: “Siempre hay algunas cuestiones desde el punto de vista federal que preocupan, como el tema positivo, pero muchas veces sabemos que hay que hacer esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.

Al ser repreguntado por el capítulo tributario, el correntino sostuvo: “Yo creo que tiene que haber alguna alternativa, así como se plantea la posibilidad, en nuestro caso, de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas. De todos modos, lo que estamos viendo es que hay una actitud de colaborar”.