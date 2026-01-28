Ingresar
Ramón Álvarez presentó “Villa María te Canto”, una chacarera en homenaje a la ciudad que lo adoptó

El artista santiagueño, oriundo de La Banda, lanzó una canción propia dedicada a Villa María, Córdoba, donde continúa construyendo su camino musical con el charango como sello distintivo.

El músico y compositor Ramón Álvarez, nacido en La Banda, Santiago del Estero, presentó oficialmente su nueva obra “Villa María te Canto”, una chacarera de autoría propia con la que rinde homenaje a la ciudad cordobesa que lo recibió y acompañó en su crecimiento artístico.

Radicado en Villa María desde hace un tiempo para seguir su sueño como cantante, compositor y charanguista, Álvarez dialogó con Diario Panorama y expresó la emoción que lo atravesó en el lanzamiento: “Hoy es un día muy especial. Villa María es la ciudad que me abrazó desde el primer momento, y la mejor forma que encontré para devolverle un poquito de todo ese cariño fue a través de mi música”, señaló.

La canción, nacida “del corazón y de la gratitud”, fue concebida como una chacarera que refleja el vínculo afectivo del artista con la ciudad. “Villa María te Canto” cuenta con letra y música de Ramón Álvarez y es el resultado de un trabajo colectivo que reunió a destacados profesionales y músicos.

En el proyecto participaron Osvaldo Martínez, a cargo de la fotografía y el diseño; Gustavo “Sam”, responsable de la mezcla y grabación en Estudio La Púa; y los músicos Ismael Varas (guitarras), Tobías Ribotta (batería), Juli Spinella (bajo) y Luciano Guzmán (violín). Además, la fotografía en estudio estuvo a cargo de Gonzalo Pacheco.

Álvarez también agradeció el acompañamiento institucional y personal que hizo posible el lanzamiento, destacando el apoyo de la Municipalidad de Villa María, del intendente Eduardo Accastello, de la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre, del secretario de Gobierno Marcos Bovo, además de familiares, amigos y colegas que respaldan su proyecto desde el inicio.

Espero que la sientan suya y me ayuden a compartirla para que llegue a cada rincón de nuestra querida Villa María”, expresó el músico, quien continúa afianzando su identidad artística desde Córdoba, sin perder el fuerte lazo con sus raíces santiagueñas.

