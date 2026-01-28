Colombia: murieron 15 personas en un accidente aéreo cerca de la frontera con Venezuela

El avión había partido de la ciudad de Cúcuta.

Hoy 19:45

Un avión comercial se estrelló este miércoles en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, y murieron las 15 personas que estaban a bordo.

Autoridades del Puesto de Mando Unificado en Norte de Santander confirmaron que la aeronave de la aerolínea Satena fue hallada tras accidentarse en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén.

Según la información, citada por Radio Caracol, no se encontraron sobrevivientes.

La aeronave, con 13 pasajeros y dos tripulantes, había despegado desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y perdió contacto con las torres de control poco antes del mediodía, minutos antes de su aterrizaje.

“Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05″ (14:05 de la Argentina) en el cercano municipio de Ocaña, dijo la aerolínea en un comunicado.

Según el congresista Wilmer Carrillo, en la aeronave viajaban un candidato a la Cámara Baja y un congresista de paz, una posición especial surgida del acuerdo de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

Carrillo dijo en X que recibió la información “con preocupación”. En el avión “viajaba mi compañero Diógenes Quintero (congresista), Carlos Salcedo (candidato) y sus respectivos equipos”, afirmó.

Qué se sabe sobre el avión accidentado en Colombia

El avión de la compañía colombiana Satena con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, nordeste de Colombia.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento del Norte de Santander.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

El avión accidentado es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, que es operado por la empresa Searca, según Satena.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.