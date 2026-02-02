Rocío Marengo mostró cómo ambientó la habitación de su hijo Isidro: “Un espacio lleno de buena energía”

A casi dos meses del nacimiento del bebé, la artista abrió las puertas de su hogar en redes sociales.

03/02/2026

Rocío Marengo mostró cómo ambientó la habitación de su hijo Isidro. A casi dos meses del nacimiento del bebé, la artista abrió las puertas de su hogar en redes sociales.

“Amo cómo quedó el cuarto de Isidro. Les muestro detalles nuevos que me tienen loca de amor”, escribió en un posteo.

La publicación fue acompañada de una filmación de un minuto en la que se puede ver la amplia y luminosa habitación en la que predominan tonos neutros —beige, blanco y gris—.

Una de las paredes está revestida con un empapelado ilustrado con pequeños animales del bosque, dando un guiño lúdico al ambiente sin romper con la armonía visual.

En lo que respecta al mobiliario, combina diseño y calidez: una cuna tejida descansa sobre una estructura de madera blanca, acompañada por un sillón mecedor y una alfombra clara sobre el piso de madera que suaviza el ambiente.

Por último, hay varios juguetes que le dan el toque infantil y acogedor: un caballito de madera, muñecos de tela y una canasta con peluches completan la escena.

Orgullosa del resultado, comentó en su publicación: “La cómoda es superpráctica y tiene un diseño y tamaño perfecto para el espacio. Y el sillón mecedor de lactancia es todo lo que necesitaba, es hermoso y supercómodo”.

“Amo conectar y pasar horas con Isi en su cuarto. La gama de colores que elegí hace que sea un espacio cálido y lleno de buena energía”, concluyó.