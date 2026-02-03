La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo y Damas Gratis encabezan “El verdadero Carnaval” este domingo

El carnaval se vivirá este domingo 8 de febrero en La Sala Summer (pegado a Diarco), por colectora del barrio Autonomía. También actuarán Chili Fernández y la guaracha santiagueña de Dany Hoyos.

03/02/2026

La fiesta popular más esperada del verano ya tiene fecha, lugar y una grilla de lujo. Este domingo 8 de febrero, desde las 19 horas, se vivirá “El verdadero Carnaval” en La Sala Summer, el predio gigante ubicado sobre la colectora del barrio Autonomía, pegado a Diarco, con fácil y rápido acceso.

La noche tendrá como grandes protagonistas a La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, que prometen hacer vibrar al público con todo su cuarteto, y a Damas Gratis, íconos indiscutidos de la cumbia villera. La grilla se completa con Chili Fernández y La Guaracha Santiagueña de Dany Hoyos, en una combinación explosiva de ritmos para bailar sin parar.

El evento se realizará en el amplio predio de La Sala Summer, que contará con sector general y sector VIP, ocho barras con todo tipo de bebidas, baños distribuidos en distintos sectores y un gran espacio destinado al estacionamiento, pensado para la comodidad del público.

Además, la propuesta se completa con La Ruta de los Food Trucks, donde se podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica, con comidas y bebidas para todos los gustos, ideal para vivir el carnaval desde temprano y en familia o con amigos.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a $17.000 para el sector general, mientras que las VIP tienen un valor de $25.000. Pueden adquirirse en Drugstore Lugus (Víctor Yunes 1257, barrio Siglo XIX), SC Bebidas (Francisco Viano 39), Lugones 24 hs. (Pedro León Gallo 1685), A+ Santiago (Independencia 227), o en cualquiera de las 12 sucursales de Drugstore LM en Santiago y La Banda. También es posible conseguirlas contactándose con Santiago al 11 6903-5774.

Una oportunidad única para ser parte de una fiesta que promete música, baile y el espíritu del carnaval en su máxima expresión.

Este domingo, el verano se vive a puro ritmo en “El verdadero Carnaval”, una noche pensada para disfrutar, celebrar y hacer historia.