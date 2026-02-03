Violento accidente en Añatuya: un motociclista resultó gravemente herido

El choque ocurrió durante la madrugada en Av. Gottau y Wofcy. Un joven de 28 años fue trasladado de urgencia al hospital zonal.

03/02/2026

Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este martes en la ciudad de Añatuya. El hecho ocurrió alrededor de las 05:15, en la intersección de avenida Gottau y avenida Wofcy, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta y un automóvil.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 28 años de apellido Cejas, resultó con lesiones de consideración, por lo que debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Zonal de Añatuya.

En el lugar trabajó personal policial, realizando las pericias correspondientes y ordenando el tránsito, a fin de determinar las circunstancias y responsabilidades del siniestro.