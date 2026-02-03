Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este martes y miércoles en horario de 6 a 13 se producirán cortes que afectarán a Capital, Banda y localidades del interior.

03/02/2026

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Martes 03 de febrero:

de 06:00 a 09:00 hs afectando a las localidades de Santos Lugares y Las Delicias (dptos. Alberdi y Pellegrini)

de 07:30 a 10:30 hs afectando al barrio El Rincón de la ciudad de La Banda

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Colón de la ciudad Capital (comprendido entre Hnos. Wagner, Melvin Jones, Formosa y Colón) y a las localidades de Bandera, Brea Pozo, Brea Pozo Viejo y San Juan (dpto. San Martín), Cruz Pozo (dpto. Loreto) y Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Díaz (dpto. Banda).

Miércoles 4 de febrero:

de 07:00 a 10:00 hs afectando a las localidades de Pinto, Villa Unión, Malbrán, Argentina y Casares (dptos. Aguirre y Mitre)

de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Siglo XXI de la ciudad Capital y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini)

de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltrán, Colonia Jaime y Monte Rico (dpto. Robles)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de los barrios Congreso y Sarmiento de la ciudad Capital (comprendido entre Sor Mercedes Guerra, Colón, San Juan y Santa Fe) y a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles, Shispi (dpto. Atamisqui), Tramo 20 y Huaycuru (dpto. Banda)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Villa Inés, Besares, Palermo Ampliación, Villa Griselda y Palermo de la ciudad de La Banda.