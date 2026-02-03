Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos

El ex mandatario estadounidense y su esposa darán su testimonio en el marco de la investigación en torno al empresario, así lo informó su portavoz Ángel Ureña.

03/02/2026

El ex presidente estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary aceptaron testificar ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de la investigación en torno al empresario Jeffrey Epstein.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Han negociado de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el ex presidente y la ex secretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", anunció el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, en una publicación en redes sociales.

La citada publicación estaba dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer y la decisión de comparecer ante el Congreso marca un giro sobre la postura mantenida por el matrimonio en los últimos meses.

"Los abogados de los Clinton han dicho que aceptan los términos, pero estos términos vuelven a ser poco claros y no han proporcionado fechas para sus declaraciones", indicó Comer durante la reunión del Comité de Reglas celebrada el lunes

Además, añadió: "La única razón por la que han dicho que aceptan los términos es porque la Cámara ha procedido con el desacato. Aclararé los términos que están aceptando y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comité".

Según informaron medios internacionales, el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, de mayoría republicana, acusa a Bill y Hillary Clinton de desobedecer citaciones para comparecer en persona para declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

Comer estaba impulsando cargos por desacato al Congreso contra el matrimonio Clinton, cuando los abogados de la pareja enviaron la noche del lunes un correo electrónico al personal del comité de supervisión, indicando que Bill y Hillary aceptarían las demandas de Comer y "comparecerán para prestar declaración en fechas mutuamente acordadas".

Epstein estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de jóvenes. Según las autoridades, se suicidó en prisión en agosto de 2019, antes de ser juzgado por estos crímenes.