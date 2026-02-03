Córdoba marcó un nuevo récord turístico: 3,5 millones de visitantes y una suma billonaria de ingresos

Según las autoridades, un 9% más de veraneantes visitó la provincia que en enero de la temporada anterior.

03/02/2026

Se fue enero y dejó números muy rendidores para la economía en los diferentes puntos del país. Córdoba fue una de las provincias que más se benefició, superando sus propias estadísticas, ya que, según datos oficiales, el crecimiento de visitantes se ubica en casi 4.000.000 de personas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los diferentes destinos de los valles de Punilla, como el de Calamuchita, se ubican como los más convocantes, con picos del 90% de ocupación durante la semana y plena los fines de semana.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, gracias a los datos estadísticos relevados por la Agencia Córdoba Turismo, la provincia serrana es una de las más elegidas por los turistas este verano. A la fecha, la visitaron 3,5 millones de personas, lo cual representa cerca del 9% más que en 2025.

Los datos dan cuenta del movimiento que tuvo en el primer mes del año la provincia mediterránea y, así también lo manifestaron las autoridades del área de Turismo provincial: “Tuvimos un gran mes que, en el comparativo con el del 2025, fue superior en cuanto a concurrencia”, dijo el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quien luego afirmó que “existe un claro diferencial de Córdoba con el resto”, basando su argumento en la nutrida agenda de festivales y fiestas con los que cuenta la provincia y que le dan vida al turismo interno como así también al resto del país.

Córdoba y el turismo de cercanía

Respecto al turismo zonal, en Córdoba, los fines de semana ganaron valor y gran concurrencia, ya que el clima acompañó y las escapadas sin planificar fueron protagonistas.

Porcentajes de visitas en las regiones cordobesas

Villa Carlos Paz

Es una de las principales localidades que marca el ingreso turístico de la provincia. En ella, las ocupaciones durante la semana se mantienen en el orden del 80% y se incrementan al 90-95% los fines de semana.

Villa General Belgrano

Las visitas suelen trepar hasta el 97%.

Santa Rosa de Calamuchita

Lo propio sucede en Santa Rosa, donde el registro llega al 90%.

Miramar y aledaños

En la región el número tampoco merma y se mantiene en más del 90% con plena elección cada fin de semana.

Traslasierra

Nono se ubica en el orden del 80% de ocupación general y escala hasta el 95%.

Considerable suba de turistas respecto de enero de 2025

La foto comparativa arroja la suba de 300 mil visitantes en la provincia sobre los números del verano pasado, generando un ingreso económico considerablemente mayor, por lo que en el área económica el movimiento turístico dejó casi un billón de pesos.

El verano sigue, la expectativa también

“Sin dudas iniciamos febrero con mucha expectativa; tenemos un gran cronograma de atractivos en el que hacen punta los distintos festejos de carnaval. Nuestra tarea es acompañar a todos los visitantes y turistas; al sector privado y a cada municipio para mejorar día a día todo lo que nuestra hermosa provincia tiene para ofrecer”, sumó el responsable provincial de turismo, Capitani.