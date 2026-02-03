El reino de Noruega vive su peor escándalo: un juicio por violación y los correos de la princesa a Jeffrey Epstein

Marius está acusado de 38 cargos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, agredir y amenazar a una novia y causar daños en su apartamento, así como delitos relacionados con drogas y tráfico.

03/02/2026

Cuando Marius Borg Høiby se ponga en pie en la sala 250 del tribunal de distrito de Oslo el martes, al comienzo del juicio más importante de Noruega en años, no contará con el apoyo moral de sus familiares más cercanos.

Su madre, la princesa heredera Mette-Marit, no estará allí, ni tampoco el hombre con el que se casó cuando su hijo tenía cuatro años: el heredero al trono de Noruega, el príncipe Haakon.

Este domingo, dos días antes de empezar el juicio, Høiby fue arrestado bajo sospecha de agresión. La policía declaró que las últimas acusaciones en su contra implicaban posesión de un cuchillo y la violación de una orden de alejamiento.

A partir de este marte y durante las próximas siete semanas no habrá imágenes del joven rubio de 29 años ni dentro ni fuera del tribunal, ya que este las ha prohibido. A pesar de ello, la prensa internacional estará presente en gran número, mientras que el palacio noruego se mantiene al margen.

Høiby está acusado de 38 cargos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, agredir y amenazar a una novia y causar daños en su apartamento, así como delitos relacionados con drogas y tráfico. Si es declarado culpable, podría enfrentar más de 10 años de cárcel.

El palacio insiste en que Høiby no forma parte de la familia real y que no es una figura pública. Sin embargo, su padrastro, el príncipe heredero, lo considera un miembro cercano de la familia y lo ve como un hijo, al igual que el muy querido rey Harald V de Noruega, de 88 años, a quien ha conocido durante gran parte de su vida como su abuelo.

"Es un momento muy peligroso, porque la familia real debe ser un modelo a seguir", afirma Ulf Andre Andersen, quien dio a conocer la noticia en la revista del corazón Se og Hør (Ver y Oír) a principios de agosto de 2024, cuando la policía acudió al piso de una mujer en Frogner, en el oeste de Oslo, tras recibir denuncias de un incidente violento.

Høiby ha admitido algunos de los delitos menores y, tras su detención, ha confesado haber cometido abusos físicos y haber destrozado objetos.

La acusación alega que rompió una lámpara de araña, lanzó un cuchillo contra la pared y destrozó un espejo, además de insultar a la mujer con palabras como "puta".

Los cuatro cargos de violación datan de 2018, en la residencia oficial de sus padres en la finca de Skaugum, a las afueras de Oslo, hasta noviembre de 2024, tras su detención inicial.

Uno de los cuatro, que se remonta a 2023, es por mantener relaciones sexuales mientras la mujer dormía. Los otros tres también son por agresión sexual mientras las mujeres estaban incapacitadas, lo que también se considera violación en Noruega.

"El mayor escándalo"

"Este es el mayor escándalo que ha vivido la realeza noruega", afirma Niklas Kokkinn-Thoresen, compañero de Andersen y actual redactor jefe de Se og Hør, que cubrió la detención con él en su momento. "Nunca habían tenido que lidiar con nada de esta magnitud".

Conocido por los noruegos desde que su madre se casó con un miembro de la familia real, Høiby ha admitido haber luchado durante años contra el abuso de sustancias y ha hablado de haber padecido "varias enfermedades mentales" desde su infancia.

Contactados por la BBC para recabar sus comentarios, sus abogados se remitieron a una declaración previa del abogado defensor Petar Sekulic: "Høiby se toma muy en serio las acusaciones, pero no reconoce haber cometido ningún delito en la mayoría de los casos, especialmente en los relacionados con abusos sexuales y violencia".

Habrá testimonios de varias mujeres, no solo de aquellas a las que supuestamente violó.

Solo una puede ser identificada. Su exnovia e influencer Nora Haukland había solicitado el anonimato, pero los tribunales rechazaron su recurso.

Las acusaciones que hizo públicas tras su detención forman parte de los cargos contra él: que le dio un puñetazo en la cara, patadas y la estranguló, gritándole que era una "puta".

Estas son algunas de las acusaciones más graves que niega su defensa, al igual que la de transportar 3,5kg de marihuana, que se añadió el mes pasado.

Pero serán las acusaciones de violación y agresión sexual las que centrarán gran parte del caso, así como el testimonio de las mujeres implicadas.

La princesa enferma

"Algunas de las víctimas en el juicio son influencers muy conocidas, pero la mayoría son chicas normales que ahora tendrán que soportar varias semanas en las que sus experiencias más íntimas serán investigadas ante cientos de periodistas", afirma el periodista Torgeir Krokfjord, coautor de un libro sobre los presuntos vínculos de Høiby con el mundo de las drogas. "Imagínense lo doloroso que será para ellas".

El príncipe heredero Haakon se dirigió con emoción a las mujeres y sus familias cuando habló con los periodistas antes del juicio de su hijastro.

"Le queremos, por supuesto, es una parte importante de nuestra familia", dijo, antes de dirigirse directamente a las mujeres: "Nos preocupamos por ellas. Sabemos que muchas de ustedes están pasando por un momento difícil en estos momentos".

El príncipe Haakon es el siguiente en la línea de sucesión al trono. El rey Harald y la reina Sonja tienen ambos 88 años y tampoco asistirán al juicio. Durante la semana viajarán a Italia para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde visitarán a los atletas noruegos.

Mientras tanto, la princesa heredera Mette-Marit se encuentra muy enferma, con fibrosis pulmonar, y sus médicos la están preparando para un trasplante de pulmón.

Su enfermedad puede ser mortal y, para la familia real, la salud de Mette-Marit lo eclipsa todo.

La semana pasada apareció en público con el príncipe heredero Haakon y, aunque parecía estar bien, tiene dificultades para respirar.

Durante un documental emitido por la cadena pública NRK en Navidad, habló muy personalmente sobre los problemas de su hijo.

"Quizás lo que más me molesta es que se nos critique por cómo lo hemos gestionado como padres. Me resulta difícil aceptar que no lo hayamos tomado en serio. Ser criticados tan duramente en una situación en la que hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido y hemos buscado ayuda profesional... me parece un poco injusto", afirmó.

La casa real de Noruega es conocida desde hace tiempo por su apertura.

Los noruegos nunca han puesto a la realeza en un pedestal, pero la sucesión de escándalos les ha hecho más críticos con la familia.

Tove Taalesen, corresponsal real del sitio web Nettavisen y que trabajó dentro del palacio durante varios años, cree que el príncipe heredero cometió un gran error al no dejar claro el papel de su hijastro cuando se casó con Mette-Marit en agosto de 2001 y mostró al niño de cuatro años a un público cautivo desde el balcón del palacio.

"Levantó a este niño dulce e inocente y lo presentó al pueblo noruego. Era su padrastro y quería incluir a Marius, pero al mismo tiempo no le dieron ningún título ni ningún propósito, por lo que tenía una función extraña en la familia: era una parte importante de ella, pero no formaba parte de ella".

El caso Epstein

La casa real también ha tenido que lidiar con las consecuencias de otra boda real, la de la hermana mayor del príncipe heredero Haakon, la princesa Marta Luisa, con un chamán estadounidense, Durek Verrett, poco después de la detención de Høiby en agosto de 2024.

Marta Luisa aceptó renunciar a su título de princesa para dedicarse a sus negocios tras las acusaciones de que la pareja había utilizado dicho título para obtener beneficios comerciales.

El otoño pasado, su participación en un documental de Netflix sobre su boda molestó al palacio.

Y las noticias negativas siguen sucediéndose.

Entre los tres millones de archivos publicados el viernes por la noche relacionados con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, varios cientos mencionaban a la princesa heredera Mette-Marit.

Se ha sabido que la princesa heredera se alojó en su casa de Palm Beach, Miami, durante cuatro noches en enero de 2013 mientras él no estaba allí, y que en octubre de 2012 Epstein planteó que estaba "buscando esposa".

En otros correos electrónicos enviados desde la cuenta oficial, le dice a Epstein que "me estimulas el cerebro" y le pregunta "¿qué tienes que hacer además de verme?".

También le preguntó a Epstein si era "inapropiado" que una madre le sugiriera a su hijo de 15 años un papel pintado con dos mujeres desnudas cargando una tabla de surf.

El palacio declaró a la BBC que la princesa Mette-Marit siempre había sido abierta sobre sus encuentros con Epstein entre 2011 y 2013, y ha publicado un comunicado en el que expresa su "profunda simpatía y solidaridad" con sus víctimas, así como su "falta de criterio y arrepentimiento... es simplemente vergonzoso".

El primer ministro Jonas Gahr Støre se mostró de acuerdo con su admisión de "falta de criterio", y aunque no profundizó, su crítica implícita a sus acciones es sumamente inusual.

Apoyo a la monarquía

La monarquía goza de un gran respeto en Noruega, especialmente debido a la popularidad del rey Harald V, y los recientes contratiempos no parecen haber causado ningún daño duradero hasta ahora.

Según una encuesta realizada a finales del año pasado por la empresa Norstat, sigue contando con el apoyo del 73% de la población, lo que sugiere que la mayoría de los noruegos están dispuestos a separar el juicio de su opinión general sobre la familia.

Pero la realeza sabe que no puede permitirse el lujo de dormirse en los laureles.

La semana pasada, la hermana de Høiby, la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, realizó una visita muy publicitada a la zona de Finnmark, en el norte de Noruega.

Aunque el palacio describe su gira antes del juicio como algo planeado desde hace tiempo y sin relación con el mismo, algunos observadores de la realeza creen que no fue una coincidencia.

Al fin y al cabo, está en la línea de sucesión al trono de Noruega.

Cada cuatro años, el Parlamento noruego, el Storting, celebra una votación sobre la sustitución de la monarquía, que casualmente vuelve a celebrarse el martes, justo cuando comienza el juicio en el tribunal de distrito de Oslo.

Nadie espera que tenga éxito.



