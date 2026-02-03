El municipio dictará un “Seminario de piezas decorativas en yeso y cemento”

Esta actividad se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, a las 18, en Rivadavia N° 438. La inscripción tiene un valor de $25.000 e incluye los materiales que se utilizarán.

03/02/2026

La Oficina de Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda, realizará un “Seminario de piezas decorativas en yeso y cemento”.

Durante los encuentros, los participantes aprenderán técnicas para crear objetos artesanales como macetas, bandejas y velas, ideales para emprendimientos.

El seminario también incluye mezcla, proporciones, uso de moldes, desmolde rápido, lijado y sellado para acabados profesionales, sin necesidad de experiencia previa.

Los interesados pueden solicitar más información sobre esta propuesta o inscribirse directamente al siguiente número 3854209847.