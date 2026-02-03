Los usuarios de la SUBE no deben realizar ningún trámite de renovación de la tarjeta

Este beneficio brindado por el Estado Nacional que comprende un descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente en todos los puntos del territorio nacional.

03/02/2026

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Banda informó que las personas que viajan con Tarifa Social Federal, no deben realizar ningún trámite de renovación de la tarjeta SUBE.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este beneficio brindado por el Estado Nacional que comprende un descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente en todos los puntos del territorio nacional.

Asimismo, recordaron que quienes pueden acceder a este beneficio son: Jubilados y/o pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales.

Además de quienes sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Progresar, Programa Volver al Trabajo, Programa Acompañamiento Social y Pensiones No Contributivas.